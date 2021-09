Ministero della Salute: Tiziana Coccoluto nuovo capo di gabinetto

Magistrato ordinario e già vice capo di gabinetto vicario, subentra a Goffredo Zaccardi

Tiziana Coccoluto è il nuovo capo di gabinetto del ministero della salute. Magistrato ordinario e già vice capo di gabinetto vicario, sostituisce Goffredo Zaccardi che ha lasciato l’incarico per motivi strettamente personali. “A Goffredo va la mia profonda gratitudine per il lavoro straordinario profuso al servizio del Paese in questi due anni al mio fianco”, ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il messaggio dei medici

Al nuovo capo di gabinetto il messaggio della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo): “A Tiziana Coccoluto migliori auguri di buon lavoro. La aspetta un compito grande e impegnativo, a tutela della salute di tutti, per traghettarci fuori dalla pandemia e ricostruire il nostro Servizio sanitario nazionale”, afferma il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, ringraziando Goffredo Zaccardi “per questi due anni di impegno, profuso con passione e dedizione in un contesto inedito e straordinario e per la disponibilità che sempre ha dimostrato nell’ascoltare le nostre istanze”.