Sabrina Spina a capo della comunicazione del gruppo Olon

L'industria italiana tra i leader mondiali nella produzione di API ha ufficializzato la nomina di Sabrina Spina che vanta esperienze pregresse nella comunicazione in Eli Lilly e Janssen

Sabrina Spina guida la comunicazione del gruppo Olon, con l’obiettivo di promuoverne l’immagine a livello globale. La nomina è stata ufficializzata oggi da una nota aziendale. Nel suo ruolo di Media & Communication Associate director coordinerà la comunicazione in tutti i Paesi in cui il gruppo opera. Laureata in Lingue e Letterature straniere all’Università Cattolica di Milano, con specializzazione in Scienze della Comunicazione, Sabrina Spina ha conseguito un Master in Comunicazione Scientifica presso l’Università di Milano e ha proseguito i suoi studi alla New York University, oltre ad essere un membro dell’Associazione europea dei Direttori della Comunicazione. Giornalista pubblicista, negli anni ha consolidato una significativa esperienza nell’ambito della comunicazione, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in alcune delle principali multinazionali farmaceutiche, di cui ha guidato la comunicazione in Italia, tra cui Eli Lilly e Janssen. “Metto le mie competenze e la mia passione a disposizione di una società italiana – ha dichiarato Sabrina Spina – la cui storia rappresenta una delle vicende imprenditoriali di maggior successo del nostro Paese e che oggi si consolida come una multinazionale guidata dall’innovazione e della sostenibilità”.

Identikit di Olon

Olon è un’azienda italiana tra i leader mondiali nella produzione di Ingredienti farmaceutici attivi (API), che utilizza processi sintetici e biologici per il mercato generico e per lo sviluppo e la produzione a contratto conto terzi (CDMO). Con un fatturato 2020 di 500 milioni di dollari, OLON fornisce oltre 295 API. Il quartier generale è a Rodano (provincia di Milano) e conta su undici stabilimenti produttivi di cui otto in Italia, uno in Spagna, uno negli Stati Uniti e uno in India. Le filiali straniere sono ad Amburgo, Florham Park NJ (Usa) e Shanghai (Cina).