Degenerazione maculare, la Fda ha approvato ranibizumab-nuna (biosimilare di Lucentis)

Si tratta del primo biosimilare approvato negli Stati Uniti. Il farmaco verrà utilizzato per il trattamento della degenerazione maculare neovascolare senile, dell'edema maculare conseguente all'occlusione della vena retinica e della neovascolarizzazione coroideale miopica

La Food and drug administration (Fda) ha approvato ranibizumab-nuna, un biosimilare che fa riferimento a ranibizumab (Lucentis), per il trattamento della degenerazione maculare neovascolare (umida) senile (Amd), dell’edema maculare conseguente all’occlusione della vena retinica (Rvo) e della neovascolarizzazione coroideale miopica (mCNV).

Il farmaco

Ranibizumab-nuna è il primo biosimilare oftalmologico approvato negli Usa. “Negli Stati Uniti, circa 11 milioni di persone sono affette da Amd e la prevalenza della malattia avanzata è in crescita a causa dell’invecchiamento della popolazione”, ha affermato Kyung-Ah Kim, senior vice president e development division leader di Samsung Bioepis. “L’approvazione di ranibizumab-nuna sottolinea il nostro continuo impegno a fornire preziose opzioni di trattamento per le persone che non hanno accesso a farmaci biologici che migliorano la vita in tutto il mondo”, ha aggiunto Kyung-Ah Kim.

Altre approvazioni

Oltre all’approvazione negli Usa, ranibizumab-nuna è approvato in Europa, inclusi 27 paesi membri dell’Unione Europea (UE) il 18 agosto 2021 e il Regno Unito il 31 agosto 2021.

Gli accordi di commercializzazione

Samsung Bioepis e Biogen hanno stipulato un accordo di commercializzazione per due candidati biosimilari oftalmici, SB11, un candidato biosimilare che fa riferimento a ranibizumab e SB15, un candidato biosimilare che fa riferimento a aflibercept, nel novembre 2019. Sviluppato da Samsung Bioepis, SB11 sarà commercializzato da Biogen negli Usa.