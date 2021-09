Studi clinici decentralizzati o ibridi: serve una logistica “patient-centric”?

I nuovi modelli dei trial clinici richiedono partner per la supply chain capaci di garantire una rete globale GMP e GDP, flessibilità con soluzioni tecnologiche e alti livelli qualitativi. *IN COLLABORAZIONE CON MARKEN

di HPS-AboutPharma

La ricerca clinica è sempre più a misura dei pazienti. Grazie all’impegno di aziende farmaceutiche, CRO e alle nuove tecnologie, sempre più spesso i pazienti partecipano ai trial clinici da casa o in modalità ibride. La telemedicina, il monitoraggio remoto del paziente e la consegna e il ritiro a domicilio dei materiali per gli studi clinici sono tutti componenti essenziali del design di uno studio patient-centric. Per implementare questi strumenti in modo efficace e garantire la sicurezza del paziente come priorità assoluta, una supply chain patient-centric è altrettanto necessaria.

La supply chain per gli studi decentralizzati e ibridi

Al pari degli studi clinici tradizionali, anche i trial decentralizzati (DCT) o ibridi coinvolgono diversi attori: sponsor, CMO/CDMO, CRO, centro clinico e laboratorio locale/centrale.

“I modelli DCT, tuttavia, sono progettati per essere patient-centric e quindi – spiega Gaurang Majmudar, Senior Director, Global Patient Centric Services, Marken – richiedono una struttura di distribuzione più agile. Questa struttura ha idealmente alla sua base una rete di distribuzione globale conforme alle pratiche GMP e GDP. L’ottimizzazione della supply chain e soluzioni logistiche efficaci lavorano insieme a questa rete per servire i bisogni del paziente. Un partner della supply chain per i modelli DCT e ibridi deve supervisionare tutti gli elementi della distribuzione e della logistica con precisione e velocità, garantendo in questo modo consegne puntuali in luoghi remoti, mantenendo le temperature richieste”.

Le attività Direct-to-Patient (DTP) e Direct-from-Patient (DFP)

Una supply chain che comporta la consegna e il recupero dei materiali per gli studi clinici da e verso le case dei pazienti richiede flessibilità e ingegnosità. Le attività Direct-to-Patient, oltre allo stoccaggio e il trasporto di IMP e comparator, includono anche l’approvvigionamento dei kit di laboratorio, dispositivi medici e tutto il materiale relativo allo studio. In questo approccio, anche la catena di custodia e il controllo della documentazione sono essenziali.

Le attività Direct-from-Patient (DFP), associate a quelle DTP, rafforzano l’attenzione al paziente e agevolano la sua partecipazione allo studio clinico.

Combinando l’assistenza infermieristica a domicilio con i servizi DTP e DFP, gli sponsor aumentano ulteriormente i tassi di reclutamento e fidelizzazione del paziente, riducendo al contempo i cicli di sviluppo complessivi e i costi del progetto. Per questo un partner, come Marken, che può gestire tutti gli aspetti di Home Healthcare, compresa la formazione e il coordinamento della rete infermieristica, fornisce un ulteriore vantaggio agli sponsor, centri clinici e pazienti.

Studi globali, supply chain globale

Una supply chain patient-centric deve gestire molte più destinazioni rispetto agli studi clinici tradizionali. “Poiché la ricerca clinica pone sempre maggiore enfasi sui farmaci biologici, sulla medicina di precisione e sulle malattie rare – sottolinea Majmudar – la distribuzione diventa ancora più complessa. I materiali trasportati hanno diversi e spesso estremi requisiti di stabilità e sensibilità alla temperatura. Questi prodotti richiedono uno stoccaggio specializzato durante il trasporto e a breve termine, spesso con requisiti criogenici (-190°C) e tempi di transito tra il produttore e il centro di ricerca molte volte non devono superare 24-36 ore. Un team logistico specializzato deve avere l’esperienza per gestire queste richieste su scala globale, mentre una rete di distribuzione globale GMP con magazzini strategicamente localizzati mantiene i prodotti il più vicino possibile ai pazienti. La vicinanza alla destinazione finale minimizza il rischio di degrado e permette un trasporto senza intoppi”.

Se una rete globale GMP e soluzioni di trasporto eterogeneo servono come base operativa per una logistica patient-centric, la tecnologia avanzata e integrata rendono la supply chain più agile e migliorano l’esperienza e la fiducia del paziente, dello sponsor e del centro clinico nel processo DTP/DFP. Un sistema di gestione dell’inventario e delle spedizioni sicuro fornisce controllo e visibilità end-to-end in tempo reale.

L’impegno di Marken durante la pandemia

La rete di vettori di Marken aiuta gli sponsor a soddisfare più facilmente le richieste dei pazienti che devono ricevere il trattamento a casa. Aiuta anche a mitigare i rischi durante i periodi di interruzione. Lo si è visto durante l’emergenza Covid-19. “Per tutto il 2020 – racconta Majmudar – Marken ha lavorato per fornire trattamenti di sperimentazione clinica salvavita ai pazienti che erano bloccati o in quarantena in tutto il mondo, indipendentemente dalle sospensioni dei voli internazionali commerciali, dai lunghi periodi di attesa alla dogana e dal rapido cambiamento dei protocolli ospedalieri. È necessaria una rete globale di trasporto aereo e terrestre sostenuta da esperti e specialisti del supply chain per districarsi rapidamente tra governi locali, agenzie regolatorie locali e complessi requisiti doganali”.

Tutte le competenze in un solo partner

La tecnologia più avanzata e la robusta rete della supply chain non funzionano senza un team di esperti che sa come utilizzare queste risorse, esperti che comprendono le sfaccettature degli studi clinici e sviluppano strategie flessibili ed efficaci per la logistica a supporto dei trial decentralizzati. Se questi professionisti (della tecnologia, della logistica, della gestione dei progetti e degli aspetti regolatori) sono sparsi tra più fornitori lungo la supply chain, la loro esperienza si disperde. L’uso di più fornitori nella supply chain crea compartimenti stagni nella raccolta dei dati e nella comunicazione che hanno un impatto negativo sulla qualità, sulle tempistiche e sull’efficienza. Mentre un partner logistico che offre tutte queste competenze in un’unica soluzione non incontra questi ostacoli. Un fornitore unico, come Marken, può aiutare gli sponsor a destreggiarsi tra i complessi requisiti doganali, a gestire piattaforme tecnologiche integrate senza compromettere la sicurezza e la privacy del paziente, a gestire progetti di studi globali su larga scala e a fornire consulenza sul disegno del protocollo. Marken è in grado di soddisfare le esigenze uniche dei trial decentralizzati e ibridi. È un partner che offre una rete GMP globale con una vasta gamma di vettori, una tecnologia avanzata e olistica e un team diversificato di esperti. Marken è parte di UPS Healthcare, il suo staff conta 1.900 membri e ogni mese gestisce 110.000 spedizioni di prodotti farmaceutici e campioni biologici in oltre 220 destinazioni nel mondo.

In collaborazione con Marken