Covid-19, Samsung scende in campo per la produzione di vaccini Pfizer

Il colosso high-tech sarebbe in procinto di chiudere un accordo con la multinazionale farmaceutica americana per la produzione di vaccino in Corea del Sud. L'operazione sarebbe possibile grazie alla divisione di biotecnologie Samsung Biologics

Samsung, colosso coreano della tecnologia, scende in campo per potenziare la produzione di vaccini. Secondo quanto riportano alcuni media locali, il colosso sudcoreano avviare in Corea del Sud la produzione di vaccini anti-Covid, dando una spinta alla campagna vaccinale nel Paese.

Samsung biologics

Lo farebbe grazie alla sua divisione di biotecnologie Samsung Biologics, fondata nel 2011, con sede nella città di Songdo. A fornire l’indiscrezione è il Korea Herald, come riporta Ansa.it. Il quotidiano coreano spiega come il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in sia in viaggio ufficiale negli Stati Uniti in questi giorni per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ma nella sua agenda avrebbe anche un incontro con Albert Bourla, il Ceo di Pfizer.

Durante l’incontro, il presidente di Coreano dovrebbe esprimere la sua gratitudine verso la fornitura di vaccini Covid-19 da parte del colosso farmaceutico americano e chiedere supporto per una futura partnership.

Accordi in arrivo

Peraltro, nei mesi scorsi Moon Jae-in si è incontrato anche con i leader di Moderna, AstraZeneca e Curevac. Oltre alla produzione di vaccini, il colosso tecnologico è coinvolto nella lotta alla pandemia globale anche su altri fronti. Ad esempio, lanciando un modo per gli utenti di Samsung Pay di archiviare le credenziali dei vaccini sui propri dispositivi.