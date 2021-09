Terapie geniche per la cecità, Novartis acquisisce la startup svizzera Arctos Medical

L’operazione, di cui non si conoscono i dettagli finanziari, permette a Novartis di ampliare il proprio portfolio pre-clinico aggiungendo un programma di terapia genica basato sulla ricerca di trattamenti per i pazienti con perdita della vista

Novartis acquisisce Arctos Medical ,startup svizzera, startup svizzera che sviluppa terapie optogenetiche per il trattamento della cecità. L’operazione, di cui non si conoscono i dettagli finanziari, permette a Novartis di ampliare il proprio portfolio pre-clinico aggiungendo un programma di terapia genica AAV basato sull’optogenetica e la tecnologia proprietaria di Arctos. L’acquisizione, si legge in una nota diffusa dalla società di Basilea, conferma l’impegno di Novartis nella ricerca di trattamenti per i pazienti con perdita della vista e il potenziale dell’optogenetica come base per terapie di successo.

Il ruolo dell’optogenetica

“L’optogenetica sta emergendo come un approccio terapeutico promettente che potrebbe restituire la vista ai pazienti legalmente ciechi”, ha affermato Jay Bradner, presidente dei Novartis Institutes for BioMedical Research. “La tecnologia Arctos si basa sulla nostra convinzione che le terapie geniche optogenetiche possano aiutare in modo significativo i pazienti a combattere malattie degli occhi devastanti”.

La tecnologia di Arctos

Arctos ha sviluppato una tecnologia come potenziale metodo per il trattamento delle distrofie retiniche ereditarie (Ird) e di altre malattie che comportano la perdita dei fotorecettori, come la degenerazione maculare senile (Amd). I trattamenti di terapia genica esistenti, in generale, mirano a correggere un gene specifico, quindi solo un piccolo sottogruppo di pazienti può trarne beneficio. La tecnologia Arctos, al contrario, non è limitata a un gene specifico e quindi può potenzialmente affrontare molte forme di Ird indipendentemente dalla mutazione sottostante. L’optogene proprietario e sensibile alla luce di Arctos viene somministrato a specifiche cellule retiniche utilizzando la terapia genica, trasformando così le cellule mirate in cellule sostitutive simili a fotorecettori. In caso di successo, una terapia basata su tale tecnologia potrebbe essere utilizzata per trattare qualsiasi malattia che provoca cecità a causa della morte dei fotorecettori.

Una nuova soluzione terapeutica

“Abbiamo visto questa tecnologia svilupparsi e maturare in un programma terapeutico che integra il nostro portafoglio esistente e ci offre una nuova tecnologia di optogenetica da utilizzare nei nostri sforzi per offrire opzioni terapeutiche necessarie ai pazienti per queste malattie accecanti”, ha affermato Cynthia Grosskreutz, Global Head di Oftalmologia presso gli Istituti Novartis per la Ricerca Biomedica.

L’incidenza della malattia

Le Ird, che colpiscono più di 2 milioni di persone in tutto il mondo e spesso portano alla cecità completa, possono essere causa da mutazioni in oltre 100 geni diversi. L’Amd è la principale causa di disabilità visiva e colpisce circa 170 milioni di persone in tutto il mondo. Non ci sono terapie curative attualmente disponibili per Amd.