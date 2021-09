Ricerca clinica nella salute animale, Argenta acquisisce la tedesca Klifovet

L'azienda combinata sarà un partner strategico globale che punta a stimolare l'innovazione e sostenere aziende grandi e piccole di salute animale e nutrizione

Qualcosa si muove nello scacchiere globale delle aziende attive nel campo della salute animale. È di questi giorni la notizia che Argenta, organizzazione globale combinata di ricerca a contratto (Cro) e di sviluppo e produzione a contratto (Cdmo) dedicata alla salute animale, ha acquisito Klifovet, tra le principali organizzazione di consulenza di Cro e Regulatory affair in Europa. Secondo quanto riportano fonti ufficiali, i dettagli finanziari dell’operazione non sono rivelati.

Il senso dell’operazione

“L’acquisizione di Klifovet, e l’espansione nell’Ue, fa parte della strategia di crescita di Argenta e offre ai nostri clienti l’opportunità di un’esperienza di sviluppo di prodotti Molecule to Market globale e senza soluzione di continuità”. ha dichiarato Ben Russell, Ceo di Argenta.

Nel dettaglio, l’azienda combinata, si legge in una nota diffusa delle due società, sarà un partner strategico globale e a pieno valore, stimolando l’innovazione e sostenendo aziende grandi e piccole di salute animale e nutrizione. Klifovet completerà in modo particolare il team Clinical & Regulatory Services di Argenta con sede negli Stati Uniti, offrendo una competenza e accesso alla più grande capacità transatlantica di Cro nella salute animale.

“Unire le forze con il Gruppo Argenta è al 100% in linea con la visione di Klifovet di diventare il principale fornitore internazionale di servizi completi per lo sviluppo e il mantenimento di prodotti per la salute, la nutrizione e il benessere degli animali. Le due Cro leader, con una presenza nell’Ue e negli USA, combinate con il know-how e le capacità nella produzione, nei servizi normativi, nella gestione dei progetti e nello sviluppo dei prodotti, creano il principale Cdmo e Cro per la salute animale al mondo. Offre opportunità uniche ed eccellenti sia per i nostri clienti che per i dipendenti. Sono davvero convinto che questo sia un adattamento perfetto e attendo con ansia un grande futuro all’interno del Gruppo Argenta”. ha dichiarato Klaus Hellmann, Ceo di Klifovet.

Klifovet, cosa fa

Fondata nel 1997 dal Dr. Klaus Hellmann e situata a Monaco, Germania, Klifovet si è costruita una reputazione di leader nell’industria della salute animale, fornendo una vasta esperienza nella ricerca clinica e negli affari normativi. I suoi circa 50 dipendenti sono coinvolti con successo in centinaia di studi e la loro esperienza e conoscenza è stata fondamentale per numerose autorizzazioni di marketing per terapie farmaceutiche, biologiche, immunologiche e nuove. La sua base clienti comprende le migliori aziende mondiali di salute animale e nutrizione, oltre a molte startup promettenti.