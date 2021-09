Ridurre tempi e costi per lo sviluppo di farmaci: al via una partnership tra InSilicoTrials e Galileo Research

La prima tappa del percorso di collaborazione prevede un lavoro congiunto sul riposizionamento di molecole esistenti in nuove aree e indicazioni terapeutiche (drug repurposing) sfruttando le piattaforme di simulazione

InSilicoTrials e Galileo Research avviano una collaborazione per ridurre tempi e costi per lo sviluppo dei farmaci. Si parte da un lavoro sul “drug repurposing”, il riposizionamento di molecole esistenti in nuove aree e indicazioni terapeutiche, sfruttando le piattaforme di simulazione.

La sinergia

InSilicoTrials è un’azienda con ampia esperienza in simulazione computazionale, soluzioni informatiche e cloud per il settore healthcare. Galileo Research è una Contract research organization (Cro) preclinica, nata nel 2011 come spin-off di Abiogen Pharma. L’obiettivo della partnership è applicare applicare metodi in silico alle attività di drug repurposing, grazie alle soluzioni di InSilicoTrials disponibili sulla sua piattaforma online. Galileo Research utilizzerà i risultati raccolti per sviluppare studi proof of concept e test in vitro, secondo i requisiti normativi e scientifici.

La simulazione

“I metodi in silico hanno cambiato profondamente il settore healthcare negli ultimi anni. L’obiettivo di questa partnership con Galileo Research – afferma Luca Emili, ceo e fondatore di InSilicoTrials – è sfruttare la simulazione ingegneristica per innovare la ricerca e lo sviluppo. La nostra piattaforma di simulazione è in grado di elaborare un numero enorme di composti in pochi minuti anziché in mesi, riducendo notevolmente i costi e aumentando le conoscenze sulla sicurezza dei medicinali, secondo le linee guida degli organismi di regolamentazione”.

Nuovi dati

Soddisfatto Alberto Bresci, ceo di Galileo Research: “Questa collaborazione offre un’incredibile opportunità a entrambi i partner. Gli approcci in silico dovrebbero crescere nei prossimi anni, diventando altamente raccomandati in termini di normative, ma hanno ancora bisogno di dati sperimentali di supporto. Riteniamo – conclude – che questa partnership possa aiutare la R&D a massimizzare i risultati riducendo costi, tempi e tassi di abbandono”.