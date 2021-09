Tossicologia regolatoria, lo step decisivo per presentarsi sul mercato

La valutazione del rischio delle sostanze impiegate nelle produzioni chimiche, farmaceutiche, alimentari etc. per fornire adeguate garanzie di sicurezza è il campo di azione di ChemSafe. Ne parla il fondatore Antonio Conto *IN COLLABORAZIONE CON CHEMSAFE

di HPS-Aboutpharma

Primum non nocere, dicevano gli antichi. E la regola è valida anche oggi nel complesso panorama dei prodotti che cercano sbocchi di mercato, dal Chemical, alla farmaceutica, dai dispositivi medici ai cosiddetti novel food. Gli esperti parlano di tossicologia regolatoria: le autorità richiedono giustamente adeguate garanzie di sicurezza ed è proprio su questo fronte che si spendono società come ChemSafe, fondata nel 2001 da Antonio Conto, che ha lavorato in ambito tossicologico per una Contract Research Organization (CRO) internazionale. Poi l’idea di fondare un’impresa privata: è stato “un grande challenge”, dice oggi. Ma portata a buon fine. Oggi l’azienda fornisce un ampio numero di servizi tecnico scientifici. Attualmente, ChemSafe si basa sul contributo di 27 professionisti, due stagisti e un consulente esterno che lavora sul percorso di qualità dettato da ISO 9001-2015. Spiega Conto: “La nostra attività è centrata sulla valutazione del rischio delle sostanze che entrano sul mercato. Essenzialmente, ci occupiamo di tossicologia regolatoria. Dopo l’acquisizione dei dati scientifici è necessario preparare dossier a supporto del percorso d’approvazione o expert report anche relativi all’esposizione dell’operatore a una certa sostanza che sta producendo”.

Quali sono i settori in cui state operando?

Chimica, farmaceutica, biocidi fino ai dispositivi medici e al food. La tossicologia regolatoria è un mestiere che bisogna saper fare. Ad esempio, recentemente sui dispositivi medici è entrato in vigore un regolamento molto più restrittivo proprio sul fronte della sicurezza clinica e tossicologica, normata dalle regole ISO. Inoltre, si richiede il claim (claim substantation), cioè la dimostrazione di efficacia non solo attraverso robusti dati di letteratura o la comparazione con altri prodotti simili già presenti sul mercato ma con specifiche prove sperimentali.

Chi detta le regole in Europa?

L’EFSA sul food e l’agro. Quanto ai dispositivi medici e gli organismi notificati lavoriamo per i clienti che devono portare i loro materiali a enti privati o pubblici, delegati dalle autorità a rilasciare la certificazione EU. Offriamo supporto al momento delle ispezioni. Per i dispositivi bisogna preparare un dossier da mandare alle autorità per avere la certificazione o scientific opinion nel caso di Food e Agrochemicals. In questo caso è direttamente l’ente notificante che emette la certificazione. Il problema è che, a fronte delle nuove richieste regolatorie, ci sono pochi enti notificanti riconosciuti che possono svolgere il lavoro. Ci troviamo di fronte a un collo di bottiglia. Noi facciamo le valutazioni cliniche, tossicologiche, farmacologiche da un punto di vista tecnico-normativo. Ma possiamo guidare le aziende nel percorso di approvazione del loro prodotto. A volte ci è anche stato chiesto di identificare gli enti notificanti.

In questo momento qual è il settore in cui siete più attivi?

Resta il chimico, storicamente siamo nati su questo versante. Siamo stati tra i primi a preparare i dossier REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) in Italia. E siamo tuttora i leader nel nostro paese. Sul chimico e il farmaceutico riscontriamo una continua richiesta di valutazioni. Sui medical devices ci sono molte società che richiedono supporto ma anche molti concorrenti. Ci differenzia il fatto di essere specializzati nella tossicologia regolatoria e abbiamo ottenuto buoni risultati nei due anni di azione in questo settore. Il nuovo servizio riguarda il Food, un lavoro che risponde alla complessità delle norme vigenti. Si parla di novel food, additivi, coloranti, aromatizzanti, alimenti che cercano di porsi quasi al livello dei farmaci – i cosiddetti functional food – oppure ancora di Food Contact Materials (FCM). A volte le norme poste per ogni categoria tendono a disorientare. Poi una piccola società che vuole sviluppare un novel food non sempre dispone delle risorse economiche per farlo. Il servizio nell’ambito food non è mai standardizzato, va sempre contestualizzato.

Qualche esempio di prodotti food in cui viene richiesto il servizio ChemSafe?

Le farine degli insetti oppure i prodotti a base di cannabidiolo. In molti casi si tratta di novel food. Stiamo inoltre lavorando per società del biotech alimentare: si parte dalle cellule dei vegetali, immesse nei bioreattori, da cui estrarre il prodotto. Il panorama è molto variegato e per ChemSafe è una frontiera molto interessante.

Il volume delle attività di ChemSafe è in costante aumento a partire dal 2014: quali i punti di forza?

Nel 2014 abbiamo creato la Business Unit Pharma che ci ha dato un notevole impulso. I produttori di farmaceutici, in base alle nuove linee-guida, hanno richiesto le nostre valutazioni anche per i rischi relativi alla cross-contamination o all’esposizione professionale. Nel pharma siamo stati coinvolti in circa tremila progetti. Quasi tutte le industrie chimico-farmaceutiche italiane sono nostre clienti. Poi nel 2018 abbiamo aperto un settore dedicato ai dispositivi medici, ancora in fase di sviluppo, e più di recente al food. Continui incrementi anche in epoca Covid-19. Pensiamo ai disinfettanti per cui abbiamo realizzato progetti di registrazione dei Presidi Medico-Chirurgici a base alcolica: fanno parte della grande famiglia dei biocidi sui quali abbiamo una grande esperienza.

Operate anche all’estero?

Sì, con percentuali variabili dal 20% al 30% del fatturato. Negli ultimi due anni abbiamo cercato di espanderci soprattutto in America e Cina. In questo caso però la pandemia non ha aiutato per le obiettive difficoltà di spostamento. Ciononostante, abbiamo partnership in Cina e Brasile e stiamo mettendo le basi per uno sviluppo in Canada.

