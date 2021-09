Covid-19, via libera dalla Fda alla terza dose del vaccino Pfizer-BioNTech per over 65

L’ente regolatorio americano ha modificato l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) di Comirnaty per consentire l'uso di una singola dose di richiamo, da somministrare almeno sei mesi dopo il completamento della serie primaria, a una categoria di pazienti considerati fragili

Via libera dalla Food and drug administration all’autorizzazione per la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid-19 di Pfizer-BioNTech per le persone dai 65 anni in su e per i soggetti fragili. Nel dettaglio, l’ente regolatorio americano ha modificato l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) di Comirnaty per consentire l’uso di una singola dose di richiamo, da somministrare almeno sei mesi dopo il completamento della serie primaria in:

individui di età pari o superiore a 65 anni;

individui di età compresa tra 18 e 64 anni ad alto rischio di Covid-19 grave; e

individui di età compresa tra 18 e 64 anni la cui frequente esposizione istituzionale o professionale a SARS-CoV-2 li espone ad alto rischio di gravi complicanze di Covid-19, incluso Covid-19 grave

Autorizzazione solo al vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19

“L’azione di oggi dimostra che la scienza e i dati attualmente disponibili continuano a guidare il processo decisionale della Fda per i vaccini Covid-19 durante questa pandemia. Dopo aver considerato la totalità delle prove scientifiche disponibili e le deliberazioni del nostro comitato consultivo di esperti esterni indipendenti, la Fda ha modificato l’Eua per il vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19 per consentire una dose di richiamo in alcune popolazioni come gli operatori sanitari , insegnanti e personale di assistenza diurna, lavoratori della drogheria e coloro che si trovano nei rifugi o nelle carceri per senzatetto, tra gli altri”, ha affermato il commissario ad interim della Fda Janet Woodcock.

L’approvazione

Comirnaty, nome del vaccino, è stato approvato dalla Fda il 23 agosto per la prevenzione del Covid-19 causato da SARS-CoV-2 in individui di età pari o superiore a 16 anni. Il 25 agosto 2021, la stessa Fda ha ricevuto un supplemento da Pfizer alla sua domanda di licenza biologica per Comirnaty che richiedeva l’approvazione di una singola dose di richiamo da somministrare circa sei mesi dopo il completamento della serie di vaccinazioni primarie per individui di età pari o superiore a 16 anni e più vecchio.

Autorizzazione a supporto dei dati per uso di emergenza

Per supportare l’autorizzazione all’uso di emergenza di una singola dose di richiamo, la Fda ha analizzato i dati sulla sicurezza e sulla risposta immunitaria di un sottoinsieme di partecipanti allo studio clinico originale del vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19. Inoltre, sono presi in considerazione i dati reali sull’efficacia del vaccino per un periodo di tempo prolungato forniti da fonti sia statunitensi che internazionali, tra cui Regno Unito e Israele. Sono state valutate le risposte immunitarie di circa 200 partecipanti di età compresa tra 18 e 55 anni che hanno ricevuto una singola dose di richiamo circa sei mesi dopo la seconda dose. La risposta anticorpale contro il virus SARS-CoV-2 un mese dopo una dose di richiamo del vaccino rispetto alla risposta un mese dopo la serie primaria a due dosi negli stessi individui ha dimostrato una risposta di richiamo.

I dati emersi

Ulteriori analisi condotte dal produttore, come richiesto dalla Fda, hanno confrontato i tassi di Covid-19 accumulati durante l’attuale aumento della variante delta tra i partecipanti alla sperimentazione clinica originale che hanno completato la serie di vaccinazioni primarie a due dosi all’inizio della sperimentazione clinica con coloro che hanno completato una serie di due dosi più avanti nello studio. L’analisi presentata dalla società ha mostrato che durante il periodo di studio di luglio e agosto 2021, l’incidenza di Covid-19 era più alta tra i partecipanti che hanno completato prima la loro serie di vaccini primari, rispetto ai partecipanti che l’hanno completata più tardi. La Fda ha stabilito che il tasso di svolta Covid-19 segnalato durante questo periodo di tempo si traduce in una modesta diminuzione dell’efficacia del vaccino tra quelli vaccinati in precedenza.

Lo studio

La sicurezza dello studio è valutata in 306 partecipanti di età compresa tra 18 e 55 anni e 12 partecipanti di età pari o superiore a 65 anni seguiti per una media di oltre due mesi. Gli effetti collaterali più comunemente riportati dai partecipanti alla sperimentazione clinica che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino sono stati dolore, arrossamento e gonfiore nel sito di iniezione, nonché affaticamento, mal di testa, dolori muscolari o articolari e brividi. Da notare che i linfonodi ingrossati sotto le ascelle si osservano più frequentemente dopo la dose di richiamo rispetto alla serie primaria a due dosi.