Ricerca sul cancro, Boehringer Ingelheim acquisisce la startup texana Abexxa Biologics

La società biofarmaceutica americana adotta un nuovo approccio nei campi dell'immuno-oncologia e della ricerca oncologica per sviluppare la prossima generazione di farmaci di precisione progettati per rivoluzionare i trattamenti contro il cancro. Non si conoscono i dettagli finanziari dell'operazione

Boehringer Ingelheim ha acquisito Abexxa Biologics, società biofarmaceutica che adotta un nuovo approccio nei campi dell’immuno-oncologia e della ricerca oncologica per sviluppare la prossima generazione di farmaci di precisione progettati per rivoluzionare i trattamenti contro il cancro. Non si conoscono i dettagli finanziari dell’operazione.

Focus sulla ricerca

“L’acquisizione di Abexxa rafforza il nostro impegno per la scoperta di antigeni tumorali e nuovi modi per colpire gli antigeni intracellulari. Il loro know-how e le loro tecnologie all’avanguardia per la scoperta di antigeni e la generazione di nuovi anticorpi completano fortemente gli attuali approcci che abbiamo applicato con successo per consentire il targeting immunitario delle cellule tumorali”, ha affermato Clive Wood, senior vice president and global head of discovery research, Boehringer Ingelheim.

La tecnologia

La piattaforma sviluppata da Abexxa sblocca la capacità di indirizzare gli antigeni intracellulari delle cellule tumorali riconoscendo la loro presentazione sulla superficie cellulare da parte delle molecole Mhc di classe 1. Mentre la piattaforma Abexxa affronta la più comune presentazione del peptide HLA-A2, l’azienda ha sviluppato competenze specifiche nella molecola Mhc di classe 1 non classica HLA-E, che ha il potenziale per avere un impatto su un set più ampio di antigeni dei pazienti oncologici. Più specificamente, Abexxa ha sviluppato un anticorpo simile al recettore delle cellule T (TCR) di prima classe che può essere utilizzato per interrompere l’asse del checkpoint immunitario NKG2A:HLA-E in oncologia. Le molecole di Abexxa vengono anche formulate per reclutare cellule immunitarie che prendono di mira i complessi peptidici HLA-E sui tumori.

Gli investimenti del fondo aziendale

Già in passato Boehringer Ingelheim ha investito in Abexxa. Lo ha fatto, nel 2016, tramite il suo fondo di corporate venture capital Boehringer Ingelheim Venture Fund. Anche il quel caso l’ammontare investito non è stato rivelato, ma secondo quanto riporta il sito specializzato Fierce Biotech, BI venture fund non eroga più di tre milioni di euro per ogni società in portafoglio per nelle fasi iniziali, fino a un massimo di 15 milioni.

Dal laboratorio al mercato

“L’investimento del Venture Fund di Boehringer Ingelheim nel 2016 è stato un momento decisivo per Abexxa”, ha affermato Debra Wawro Weidanz, co-fondatore e Ceo di Abexxa. “L’acquisizione da parte di Boehringer Ingelheim consente al nostro team di accedere alle competenze e alle capacità dell’azienda nell’immuno-oncologia e nello sviluppo di anticorpi e di avere l’opportunità di tradurre la tecnologia Abexxa in una risorsa clinica”, ha aggiunto Jon Weidanz, co-fondatore e Cso di Abexxa.

La strategia di Boehringer

Questa transazione è l’ultima di una serie di acquisizioni e collaborazioni strategiche che rafforzano la strategia oncologica generale di Boehringer Ingelheim, riunendo l’immunologia del cancro e le terapie dirette alle cellule tumorali per combattere il cancro. Questa strategia ha ulteriormente rafforzato la posizione di Boehringer Ingelheim in oncologia attraverso lo sviluppo di risorse leader e solide capacità nei vaccini contro il cancro, nei virus oncolitici, nei coinvolgenti delle cellule T, nei coniugati di farmaci anticorpali (ADC) e nei modulatori delle cellule mieloidi e stromali. Combinando la sua ricerca e sviluppo interni di prim’ordine con quelli di aziende biotecnologiche altamente innovative come Abexxa, Boehringer Ingelheim sta sviluppando terapie immunologiche innovative per il cancro e accelerando la consegna della prossima generazione di trattamenti contro il cancro.