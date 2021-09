Cosa deve cambiare per migliorare l’accesso al vaccino Covid-19 a livello globale

L’Indipendent Allocation of Vaccines Group, istituito dall’Oms nel gennaio 2021 nell’ambito del progetto Covax, ha rilasciato una dichiarazione in cui sostiene le azioni che andrebbero intraprese per favorire l’accesso al vaccino nei Paesi più poveri

Non cessa la preoccupazione dell’Indipendent Allocation Vaccine Group (Iavg), organo istituito dall’Oms nel gennaio 2021 nell’ambito del progetto Covax (Covid-19-Vaccine Global Access Facility), atto a garantire un accesso equo a livello globale ai vaccini anti Covid-19. Preoccupazione per l’evoluzione della pandemia e i suoi impatti sanitari, sociali ed economici, ma anche per una riduzione del 25% dell’offerta di vaccini anti Covid-19 prevista nel quarto trimestre del 2021. A preoccupare l’Iavg è anche la priorità degli accordi bilaterali rispetto alla collaborazione e alla solidarietà internazionali, alle restrizioni all’esportazione e alle decisioni di alcuni paesi di somministrare dosi di richiamo alle loro popolazioni adulte.

Per questo durante l’ultima riunione del 17 settembre, l’Iavg ha rivisto le questioni relative alla fornitura di vaccini, all’assegnazione dei vaccini e alla somministrazione dei vaccini.

Fornitura di vaccini e dosi di richiamo

L’Iavg è preoccupato per la scarsa fornitura di vaccini a Covax e ribadisce la necessità per le aziende, i produttori di vaccini e i paesi ad alta copertura di dare priorità all’equità e alla trasparenza dei vaccini, alla condivisione di informazioni sulla capacità di produzione e ai programmi di fornitura a Covax, come così come i piani di accesso ai vaccini. Pur riconoscendo la necessità di dosi aggiuntive per proteggere alcune popolazioni vulnerabili e immunocompromesse, l’Iavg suggerisce ai paesi di raccogliere e rivedere maggiori dati prima di attuare politiche relative alla somministrazione di dosi di richiamo alle loro popolazioni.

Distribuzione dei vaccini

Il recente round di allocazione eccezionale di vaccini anti Covid-19, in cui è stato raccomandato che la fornitura Covax di ottobre fosse completamente dedicata ai paesi con una bassa copertura della popolazione, è un passo avanti verso il raggiungimento di un accesso equo. L’Iavg sostiene la decisione di dare la priorità alla fornitura di Covax per quei paesi che molto probabilmente si affidano esclusivamente al programma per l’accesso ai vaccini Covid-19 e sostiene la continuazione di questo approccio nei lotti di distribuzione futuri.

L’Iavg rileva che finora solo tre produttori hanno rinunciato all’indennizzo e alla responsabilità per l’uso in contesti umanitari e nessuno ha rinunciato all’uso a livello nazionale. Ciò ha conseguenze per i vaccini assegnati a scopo umanitario, oltre a creare potenziali precedenti per un uso futuro.

Somministrazione del vaccino

L’Iavg ha preso in considerazione le informazioni e i dati sulla capacità di assorbimento nei paesi con una bassa copertura della popolazione totale e porta le seguenti questioni all’attenzione dei partner Covax per ulteriore considerazione: