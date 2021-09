Eurobarometro: l’86% confida nella scienza. In crescita l’interesse per le scoperte mediche

I risultati di un’indagine su un campione di oltre 37mila cittadini europei. Prevale la fiducia verso progresso scientifico e tecnologico, inclusi vaccini e intelligenza artificiale

Cresce l’interesse dei cittadini europei verso le scoperte mediche ed è alta la fiducia nei confronti del progresso scientifico e tecnologico. È il messaggio che arriva da una nuova indagine dell’Eurobarometro, condotta su un campione di oltre 37mila cittadini. Quasi nove su dieci (86%) pensano che nel complesso l’influenza della scienza e della tecnologia sia positiva. E si aspettano che una serie di tecnologie avranno un effetto positivo sul nostro stile di vita nei prossimi 20 anni. In particolare l’energia solare (92 %), i vaccini e la lotta contro le malattie infettive (86%) e l’intelligenza artificiale (61%).

Sanità e clima fra le priorità

“In molti settori – spiega la Commissione Ue in una nota – l’interesse, le aspettative e l’impegno dei cittadini dell’Ue nei confronti della scienza e della tecnologia sono cresciuti negli ultimi anni. I risultati rivelano inoltre un grande interesse per la scienza e la tecnologia (82%) e il desiderio dei cittadini di trovare fonti di conoscenze scientifiche e tecnologiche in luoghi come i municipi, i musei e le biblioteche (54%). Alla domanda che chiedeva di indicare i settori in cui la ricerca e l’innovazione possono fare la differenza, quelli più menzionati sono stati l’assistenza medico-sanitaria e la lotta contro i cambiamenti climatici. Questi risultati rispecchiano il crescente interesse per le nuove scoperte mediche, che dal 2010 è passato dall’82% all’86%”.

Iniquità

Non mancano, però, i rilievi critici. Molti cittadini Ue pensano che scienza e tecnologia aiutino soprattutto a migliorare la vita di coloro che stanno già economicamente bene (57%) e non prestino sufficiente attenzione alle differenze tra i bisogni delle donne e quelli degli uomini (23%). Più della metà ritiene che, rispetto all’Ue, i ricercatori in Cina (58%), Stati Uniti (57%) e Giappone (54%) siano più avanti nelle scoperte scientifiche.

Il giudizio sugli scienziati

Il sondaggio premia gli scienziati. I cittadini hanno una buona opinione degli scienziati e delle loro caratteristiche distintive, come l’intelligenza (89%), l’affidabilità (68%) e lo spirito collaborativo (66%). Più di due terzi (68%) ritiene che gli scienziati debbano intervenire nei dibattiti politici per garantire che le decisioni tengano conto delle prove scientifiche.

L’informazione

Per quanto riguarda l’informazione, è dalla televisione che la maggior parte dei cittadini dell’Ue attinge le informazioni sugli sviluppi scientifici e tecnologici (63%), seguita dai social e dai blog (29%) e dai giornali online o cartacei (24%). Un’ampia maggioranza (85%) ritiene che l’interesse dei giovani per la scienza sia determinante per la prosperità futura ed è sempre una maggioranza (61%) a considerare la partecipazione di non scienziati alla ricerca e all’innovazione la garanzia che la scienza e la tecnologia rispondano ai bisogni e ai valori della società.

Luci e ombre

“Ci rassicura osservare un atteggiamento globalmente positivo verso la scienza e la tecnologia, dal momento che sono indispensabili per rispondere al coronavirus, ai cambiamenti climatici, alla perdita di biodiversità e a tutta una serie di altre sfide pressanti”, commenta Mariya Gabriel, commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani. “Allo stesso tempo – aggiunge – dobbiamo rispondere ai cittadini preoccupati che i benefici apportati da scienza e tecnologia non siano equamente distribuiti, prestare maggiore attenzione alla dimensione di genere nei contenuti della ricerca e riflettere sui modi in cui i cittadini e gli altri portatori di interessi possano essere maggiormente coinvolti nelle attività di ricerca e innovazione”.

Secondo poco meno di tre quarti degli intervistati (72%), i governi dovrebbero assicurare che le nuove tecnologie vadano a beneficio di tutti e per più di tre quarti (79%) i governi dovrebbero esigere anche dalle imprese private una risposta ai cambiamenti climatici. Le interviste sono state condotte tra aprile e maggio di quest’anno.

