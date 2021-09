MyBliss rivoluziona la gestione della terapia

Un nuovo servizio messo a punto dal gruppo Hpath offre alle farmacie l'opportunità di diventare un vero e proprio centro di innovazione e salute. Dal numero 191 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON HPATH

Un blister settimanale personalizzato, preparato e allestito in farmacia ogni mese o settimana a seconda della terapia individuale del paziente. Consente un’assunzione sicura della terapia quotidiana, grazie a un uso altamente intuitivo: i farmaci sono accuratamente organizzati in modo automatizzato in base a posologia, giorno e orario di assunzione. Il risultato è uno strumento semplice e flessibile, utilizzabile sia dai pazienti cronici che si recano in farmacia, sia da ospiti di RSA, strutture sanitarie e ospedali. La farmacia come centro di produzione può così contribuire ad uno snellimento dei processi in tali strutture, oltre che ad un risparmio sulla spesa pubblica sanitaria.

My Bliss

Questa è il “cuore” del servizio MyBliss, pensato per farmacie e pazienti per migliorare la gestione e l’aderenza alle terapie, messo a punto dal gruppo HPath che opera nel mondo della salute e del benessere attraverso lo sviluppo di progetti e la distribuzione di soluzioni innovative. Presente ad oggi in trenta farmacie distribuite sul territorio italiano, in previsione di raddoppiare entro la fine dell’anno, MyBliss è un servizio centrato a 360° gradi sul consolidamento del ruolo del farmacista, facendolo diventare sia il punto di riferimento che una base costante per il miglioramento della qualità di vita dei propri pazienti.

Le cause della bassa aderenza terapeutica

Molteplici studi dimostrano quanto sia basso in Italia il livello di aderenza terapeutica nella popolazione, in particolare in quella anziana che fa un uso più consistente di farmaci. Le più recenti pubblicazioni rivelano come la bassa aderenza (definita come copertura terapeutica inferiore al 40%) sia estremamente comune nei pazienti affetti da patologie croniche.

Quali sono i fattori principali determinanti una bassa aderenza? Alcuni aspetti sono strettamente correlati alla patologia e alla condizione clinica della persona. La presenza di più patologie può, infatti, aumentare il rischio di errore nell’assunzione della terapia, specie se il paziente deve assumere un numero elevato di farmaci nell’arco della giornata. Altri fattori attengono invece al comportamento: la scarsa comprensione della terapia da assumere, dovuta alla poca chiarezza nella comunicazione; la dimenticanza delle indicazioni ricevute, a causa di età, problemi cognitivi, disattenzione o scarsa fiducia nell’efficacia della terapia. Tutti fattori che si traducono nella scorretta assunzione dei farmaci.

La farmacia si trasforma

In presenza di una situazione così complessa e critica, emerge la necessità di soluzioni concrete per supportare nel modo più efficace la gestione della terapia, soprattutto nei pazienti cronici. La farmacia si staglia in questo scenario come la protagonista che meglio può assolvere al compito, rappresentando non più solo il luogo qualificato per l’erogazione dei farmaci, ma un centro di servizi sanitari di carattere polifunzionale al servizio del cittadino, come previsto dal decreto legislativo 153 del 2009 che ha istituito la “farmacia dei servizi”.

Verso un nuovo modello

Tale modello si basa sulla capacità della farmacia di innovarsi e differenziarsi: il farmacista di oggi si trova di fronte alla sfida di offrire al maggior numero possibile di pazienti e consumatori un servizio unico, indispensabile e non intercambiabile. I requisiti per la gestione di una farmacia sono in costante aumento e la diversificazione dagli altri canali di vendita, come ad esempio le farmacie online, sta diventando sempre più importante. La farmacia fisica deve dunque affermarsi come punto di riferimento e parte attiva nel miglioramento della salute quotidiana e i titolari dovranno adempiere al loro duplice ruolo: fornitori di servizi e imprenditori, per collocarsi nel mercato locale.

Ma quali sono gli strumenti più adatti per raggiungere l’obiettivo? Quali opzioni ha il farmacista per supportare i clienti? Come procedere per rendere la farmacia innovativa e pronta al futuro? Il servizio MyBliss risponde a questi bisogni grazie al supporto tecnologico che soddisfa i più elevati standard tecnici e qualitativi del mondo della salute. La farmacia torna così ad essere un vero e proprio centro produttivo al servizio della gestione terapeutica.

Le caratteristiche del progetto

La forza del progetto e la sua sicurezza si basano, oltre che su tecnologie all’avanguardia, su protocolli tecnici accurati che guidano l’attività del farmacista nella gestione dei farmaci, del piano terapeutico del paziente e nell’uso corretto delle macchine. Un team dedicato di esperti legali e del settore farmaceutico supporta costantemente il team MyBliss per rendere i processi in linea con le previsioni normative e per essere sempre aggiornati sulle novità in ambito aderenza terapeutica e sul ruolo del farmacista. La gamma di servizi MyBliss garantisce un servizio esclusivo e unisce il paziente alla farmacia.

Le ragioni di una partnership

In futuro, a causa del crescente numero di malati cronici, la domanda di servizi legati all’aderenza terapeutica aumenterà esponenzialmente. Il maggior numero di malati cronici è rappresentato da over 65 gravati dall’assunzione di numerosi farmaci. La famiglia è così obbligata ad assumersi la responsabilità di un corretto utilizzo del farmaco. Nella quasi totalità dei casi, i familiari non sono presenti al momento dell’assunzione della terapia per via degli impegni quotidiani.

Anche in questo caso MyBliss garantisce un significativo miglioramento nella gestione della terapia, grazie ad una organizzazione dei farmaci sicura, semplice ed efficace. Spiega Emanuele Vigo, presidente del gruppo HPath: “Vogliamo che i nostri farmacisti agiscano nella totale sicurezza grazie ai programmi base della nostra offerta. Siamo partner a lungo termine dei nostri clienti, costruendo insieme il futuro della farmacia attraverso non solo una tecnologia innovativa, ma soprattutto un servizio a 360° basato su analisi e ricerche approfondite”.

Evoluzione del servizio

Con MyBliss Full Service sono comprese anche altre funzioni, quali un’analisi attenta al contesto urbano e un’organizzazione dettagliata prima della messa in atto della prestazione. Inoltre, il farmacista viene formato all’utilizzo dell’apparecchiatura e riceve una formazione specifica per la vendita del servizio sia tradizionale che digitale e per ottimizzare la fidelizzazione esclusiva del cliente alla farmacia. Insieme al farmacista, viene progettata ogni fase della pianificazione in modo innovativo, le tecnologie vengono adattate individualmente a sostegno della farmacia.

