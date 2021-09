Pubblicazioni accademiche, è tempo di proteggere e rafforzare la peer review

Il mondo del publishing accademico è alla ricerca di soluzioni che possano assicurare la sostenibilità del processo di revisione (argomento trattato anche in occasione della peer-review week) e dare un peso specifico al lavoro effettuato dai ricercatori

di Veronica Mariani (Ceo) e Giacomo Bellani (Co-Founder) di ReviewerCredits.com

Si stima che ogni anno si pubblichino circa due milioni di articoli scientifici su oltre 40 mila riviste nelle discipline più disparate: dalla medicina all’agricoltura, dalla musicologia alla fisica delle particelle. Il mercato del publishing accademico ha quindi una dimensione notevole: il solo segmento dello Scientific, technical, medical (Stm) publishing raggiunge valori attorno ai 10 miliardi di dollari. Questi numeri sono in continua crescita e la pandemia non ha fatto altro che accelerare la rapida evoluzione di questo settore e inserire elementi, quali i preprint servers, che lo rendono ancora più complesso. Il movimento dell’Open Access sta determinando non soltanto un’accelerazione e una maggiore disponibilità di nuovi dati a un pubblico sempre più ampio ma anche una notevole evoluzione dei modelli di business, i publisher leader del settore registrano un incremento di margini anno su anno a doppia cifra. Tutto bene quindi? Non proprio.

La peer review come perno del publishing accademico

L’attività editoriale (sostanzialmente comune a tutte le scienze, sia “hard” che ”soft”) prevede una valutazione della qualità dei lavori attraverso la peer review, che viene effettuata da ricercatori, tipicamente autori di articoli nella stessa tematica con diversi anni di esperienza del settore, che investono tempo e competenze per verificare (e molto spesso migliorare) la qualità di un dato, garantendo selezione, qualità e innovatività degli articoli che vengono pubblicati.

È evidente che esista una circolarità nella creazione del valore all’interno della industry del publishing ma che gli anelli di questa catena non siano dimensionalmente proporzionati. I publisher immettono sul mercato il prodotto finito (l’articolo) su cui si fondano le importanti revenues del loro modello di business, sia generato in modalità “tradizionale” (tramite abbonamenti alle riviste) che tramite article processing charge (Apc).

Nella stragrande maggioranza dei casi il costo viene sostenuto dalle stesse istituzioni (università e centri di ricerca) in cui operano i ricercatori. Viceversa la peer review, che è perno centrale nella lavorazione del prodotto finito, non è remunerata in alcun modo ed è esclusivamente su base volontaria. Il peer reviewer gode solo di un intangibile e quindi non misurabile riconoscimento (non esistendo metriche numeriche), anche per l’anonimato che quasi sempre è associato al processo di peer review.

Inoltre, a fronte dell’imperioso aumento di articoli provenienti da ricercatori cinesi (la Cina ha ormai superato gli USA nella produzione di articoli scientifici), il pool di reviewers rimane geograficamente ancorato al mondo occidentale. Queste “dysfunctions” del sistema fanno sì che sia sempre più difficile trovare ricercatori disposti a “fare il lavoro di reviewers” in tempi ragionevoli e con la qualità necessaria a garantire un “prodotto finale” ottimale. Se non ci saranno correttivi, entreremo presto in una vera e propria peer review crisis.

Rafforzare la sostenibilità della peer review

Si stanno cercando diverse soluzioni che possano assicurare la sostenibilità di questo processo: alcune riviste stanno sperimentando modelli di post-publication review, ma con un successo relativamente modesto; altri attori hanno cominciato a creare delle vere e proprie comunità di Reviewers e tentare almeno a quantificare il lavoro dei reviewer perché questa componente sia una parte riconosciuta della carriera di un ricercatore. In ReviewerCredits la startup spinoff di Università Bicocca fondata da due ricercatori che hanno vissuto per anni in prima persona lo stato di “ghost” del peer reviewer, cerchiamo di andare oltre i modelli citati e restituire valore tangibile al peer-reviewer, principalmente sotto forma di crediti spendibili sul nostro RewardCenter in attività quali partecipazione a corsi o convegni, accesso a riviste scientifiche o iniziative di social responsibility, con una particolare attenzione all’ambiente.

In questo modo il reviewer trova una gratificazione nel sapere che la sua attività può aiutare non solo la comunità scientifica ma anche la propria formazione e carriera, e infine dare un piccolo contributo all’ambiente. È un circolo virtuoso finalizzato a un progresso scientifico più equo e inclusivo.

È evidente tuttavia che queste comunità di reviewer possono solo parzialmente rispondere al problema e non sono sufficienti senza un’azione “di sistema”, utilizzando un termine abusato ma sicuramente appropriato per il tema.

Un ruolo per le industrie life science?

È necessario che questa visione includa un cambio di mentalità fattivo all’interno dei principali publisher anche in un’ottica di sostenibilità del processo che vede una enorme crescita della domanda di peer review, a fronte di una sempre minore disponibilità. Pensiamo però che le industrie life science, insieme all’università e alle altre istituzioni possano e debbano giocare un ruolo importante nel sostenere il ruolo della peer review, baluardo di difesa fondamentale perché le proprie ricerche e i propri prodotti siano ricevuti e accolti dagli utenti finali in modo efficace e efficiente.

In questo senso, la pandemia Covid ci ha insegnato tanto, con l’accelerazione non solo della ricerca ma anche della pubblicazione dei dati sui vaccini da una parte, e il proliferare di pubblicazioni su riviste “non” peer reviewed e sui social di notizie non vere e soprattutto dannose per la collettività, le famigerate fake news.

Noi stiamo provando in collaborazione con l’Università di Milano e l’Università di Valencia, a sviluppare anche indici di qualità della peer review ma la strada è ancora lunga prima di arrivare a un risultato che possa avere un impatto. In questo scenario, ci sentiamo di lanciare una vera Call to Action all’industria life science in Italia; sarebbe davvero un segnale di forte innovazione e di paradigm shift se l’industria farma, medical devices e biotech Italiana fosse in prima linea a rafforzare e raffinare il ruolo della peer review nel progresso della scienza.