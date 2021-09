Toscana, verso un accordo con Agenas per promuovere la telemedicina

Presto in giunta il testo di una convenzione tra la Regione e l’agenzia, che riguarderà anche la medicina generale e il sistema di emergenza-urgenza

La Toscana al lavoro con Agenas per promuovere la telemedicina e le tecnologie digitali, innovare la medicina generale sul solco del Pnrr, rafforzare il sistema di emergenza-urgenza. La Regione sta infatti lavorando al testo di un convenzione con l’Agenzia per i servizi sanitari regionali. A renderlo noto è ToscanaNotizie, organo di informazione della giunta regionale.

I punti principali

Con la convenzione, Agenas si impegna garantire il proprio supporto e la Regione Toscana a condividere attività ed esperienze di:

studio, costruzione e sperimentazione di un nuovo modello regionale di Ccm (Chronic care model), che declini le finalità e la filosofia del “Piano nazionale cronicità” secondo le specificità della Regione, anche attraverso lo sviluppo di soluzioni digitali innovative quali la telemedicina;

supporto all’implementazione del modello regionale di governance della medicina generale: studio di possibili soluzioni per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del modello all’interno della missione 6 del Pnrr;

supporto al perfezionamento del modello regionale del servizio emergenza/urgenza con riguardo sia alla gestione delle risorse umane (per esempio reclutamento, motivazione) che al potenziamento delle infrastrutture digitali di supporto;

supporto per la messa a punto del modello regionale per l’assistenza e la cura nelle isole minori, anche in un’ottica di implementazione dei sistemi di telemedicina, che recuperi l’esperienza del progetto pilota nazionale per l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da particolari difficoltà di accesso, di cui la Regione Toscana è stata capofila (insieme a Sicilia e Veneto), progetto concluso e presentato al Ministero nel dicembre 2020 e approvato dal Comitato Lea a gennaio 2021.

La sanità del futuro parte dal territorio

“Il Pnrr è l’occasione per investire in nuove tecnologie e soprattutto avviare progetti strategici, riorganizzando i presidi socio-sanitari e la medicina del territorio. E per costruire questa nuova pagina di storia sanitaria, la collaborazione con Agenas, con cui ci siamo confrontati, è fondamentale”, ha detto l’assessore Bezzini intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del 16esimo Forum Risk Management. Così invece Domenico Mantoan, direttore generale di Agenas: “Riteniamo importante, visto il momento storico che viviamo, proporre nuovi modelli organizzativi, per gestire e monitorare le malattie croniche, con un occhio di riguardo rivolto alla digitalizzazione e alle moderne tecnologie. La telemedicina e il settore dell’emergenza urgenza saranno strategici. Il cambiamento è in atto. La sanità del futuro, per rispondere ai bisogni crescenti dei cittadini, parte dal territorio”. L’accordo approderà presto in giunta. Poi si procederà con la sottoscrizione della convezione da parte di Regione Toscana e Agenas.