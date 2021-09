Covid-19, dall’Europa 95 milioni a venti Stati membri per l’acquisto di test diagnostici

L'obiettivo è facilitare la consegna del Green pass nell'Unione europea. Il finanziamento rientra nell'impegno della Commissione europea a sostenere l'accesso, a prezzi abbordabili, a test rapidi e accurati per i cittadini che non sono ancora stati vaccinati

La Commissione ha concesso sovvenzioni per un totale di 95 milioni di euro a 20 Stati membri per l’acquisto di test diagnostici Covid-19 al fine di facilitare la consegna del certificato Covid digitale dell’Unione europea. Il finanziamento va di pari passo con la continua distribuzione dei vaccini anti Covid-19 e rientra nell’impegno della Commissione a sostenere l’accesso, a prezzi abbordabili, a test rapidi e accurati per i cittadini che non sono ancora vaccinati completamente, in particolare quelli che non possono vaccinarsi per motivi medici.

Test gratuiti per gli stati membri

Le sovvenzioni, finanziate attraverso lo strumento per il sostegno di emergenza (Esi), consentiranno agli Stati membri di offrire test gratuiti. Questo sostegno, erogato attraverso le autorità nazionali, risponderà alle diverse esigenze dei vari Stati membri.

L’importanza dei test diagnostici

Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: “Il certificato Covid digitale dell’Ue ha consentito agli europei di riprendere a viaggiare in condizioni di sicurezza durante l’estate ed è diventato simbolo di un’Europa aperta e sicura. Sebbene la vaccinazione sia fondamentale, in quanto principale risorsa per porre fine alla pandemia, test rapidi e accurati rimangono comunque importanti per contrastare la diffusione della Covid-19. I 20 milioni di test rapidi che abbiamo acquistato per gli Stati membri all’inizio dell’anno e gli odierni annunci di fondi aggiuntivi dimostrano che siamo fermamente impegnati a garantire che i cittadini abbiano accesso ai test e che i nostri certificati digitali siano disponibili per tutti, in particolare per coloro che non possono essere vaccinati.”

Spingere sui certificati verdi

Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: “Finora oltre 400 milioni di europei hanno ottenuto il certificato e 42 paesi sono già connessi al sistema di certificazione dell’UE. Si tratta di una grande conquista europea, molto apprezzata dai nostri cittadini. Le sovvenzioni annunciate oggi contribuiranno ulteriormente all’uso dei certificati e garantiranno che le persone possano continuare a circolare liberamente e in condizioni di sicurezza. Mi compiaccio per questa decisione e invito i 20 Stati membri a fare il miglior uso possibile dei test supplementari.”

Esi e il sostegno all’emergenza

L’Esi fornisce una risposta di emergenza coordinata per aiutare i Paesi membri a soddisfare le esigenze connesse alla fase acuta immediata della pandemia di Covid-19, nonché alla risoluzione, alla ripresa e alla prevenzione di qualsiasi recrudescenza.