Distributori farmaceutici: la prossima legge di Bilancio sostenga la filiera

L’appello dell’associazione dei grossisti Adf: “Con l’attuale remunerazione, per ogni confezione rimborsata dal Ssn perdiamo in media 26 centesimi”

I grossisti perdono in media 26 centesimi di euro per ogni confezione rimborsata dal Servizio sanitario nazionale (Ssn). Per questo chiedono alla politica di intervenire a tutela della sostenibilità delle imprese, a partire dalla prossima legge di Bilancio. Lo afferma in una nota l’Associazione distributori farmaceutici (Adf).

Distribuzione (in perdita) dei farmaci Ssn

“La distribuzione intermedia – ricorda Adf – è un servizio pubblico essenziale per la tutela della salute gestito da aziende private che garantiscono al Ssn ai cittadini capillarità, tecnologia all’avanguardia, competenza, professionalità, efficienza. Cerniera indispensabile fra produzione e dispensazione finale, la distribuzione intermedia assicura anche il collegamento fra Asl e farmacie. Un settore che, seppur ritenuto fondamentale, e che mai come in questo periodo storico ha confermato di essere, distribuisce in perdita i farmaci Ssn. Infatti, con l’attuale remunerazione, su ogni confezione rimborsabile consegnata si registra una perdita media di 26 centesimi. Perdita che – sottolinea l’associazione – trova le sue radici nel drastico taglio al margine dei grossisti per i farmaci di classe A) imposto ex legge nel 2010: una misura che, pensata come temporanea, da oltre un decennio impatta sulle imprese con effetti non transitori bensì permanenti di sostanziale erosione della produttività. Finora i bilanci sono stati aiutati grazie ai ricavi derivanti dal mercato commerciale (Otc e parafarmaco) che tuttavia sconta la concorrenza dei grandi gruppi del commercio online”.

L’appello

Per la aziende la tenuta di questo segmento della filiera è a rischio: “Cause regolatorie e di mercato presentano infatti elementi di forte criticità per il mantenimento dei livelli di servizio finora garantiti e mettono a rischio la sostenibilità delle aziende distributrici, con il pericolo di disarticolare il servizio sanitario e generare ripercussioni negative anche su industria, farmacia e pazienti”. Ecco dunque l’appello alle istituzioni: “È ormai improcrastinabile la necessità di intervenire per correggere gli squilibri di questa situazione con misure concrete e strutturali per il settore della distribuzione: sostenere l’anello centrale della catena di fornitura significa rafforzare il valore dell’intero comparto. Non c’è più tempo da perdere se si vuole realizzare un nuovo modello sostenibile per la futura sanità di territorio”.