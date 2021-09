Farmaci veterinari, parere positivo dal Cvmp dell’Ema per tigolaner-emodepside-praziquantel

Il Comitato per i medicinali per uso veterinario ha espresso positività nei confronti dell'utilizzo del farmaco per il trattamento di gatti con (o a rischio di) infestazioni miste da ectoparassiti e infezione da endoparassiti

Il Comitato per i medicinali per uso veterinario (Cvmp) dell’Agenzia europea per il farmaco (Ema), di recente, ha dato parere positivo alla soluzione a base di tigolaner-emodepside-praziquantel, per il trattamento di gatti con (o a rischio di) infestazioni miste da ectoparassiti e infezione da endoparassiti. L’indicazione sarà adottata (in Europa e nel Regno unito) esclusivamente per trattare contemporaneamente ectoparassiti, cestodi e nematodi.

Mercato antiparassitari

“Siamo lieti di ricevere questo parere positivo dal Cvmp per il trattamento e la prevenzione di pulci, vermi, zecche e acari nei gatti. Il mercato dei prodotti antiparassitari è una delle principali aree terapeutiche strategiche della nostra azienda il traguardo di oggi segna il continuo impegno di Vetoquinol in questa categoria essenziale di medicinali veterinari” ha affermato Matthieu Frechin, Ceo di Vetoquinol.

Disponibile entro il 2022

A seguito di questa decisione positiva anticipata dell’Agenzia europea per i medicinali nei confronti della domanda di Vetoquinol per l’autorizzazione all’immissione in commercio, il medicinale veterinario dovrebbe essere disponibile per i gli addetti ai lavori di tutta Europa nel 2022.