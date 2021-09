Panakès Partners, Rob Woodmann a capo degli investimenti del fondo nel settore biotech

Con una lunga esperienza nel campo degli investimenti sanitari, Woodmann entra nel fondo di venture capital attivo nel life science, con l'obiettivo di guidare le operazioni di investimento a supporto di aziende biotecnologiche in prima linea nell'innovazione della cura del paziente

Panakès Partners, fondo di venture capital italiano attivo nel settore Life sciences, annuncia l’ingresso di Rob Woodmann per guidare il team di recente costituzione, focalizzato sugli investimenti nel settore biotech. Woodman ricoprirà il ruolo di Partner. La nomina segue il recente primo closing a 150 milioni di euro del Fondo Purple, il secondo lanciato da Panakès Partners, focalizzato sia sul Biotech che sul Medtech.

Il profilo

Woodman arriva in Panakès Partners con una lunga esperienza come investitore di nel settore sanitario. Prima di entrare in Panakes, è stato Senior Partner presso Takeda Ventures e anche Head of Genesis Labs, incubatore interno di Takeda R&D. Prima di Takeda, è stato Partner nel team Healthcare Investment di Touchstone Innovations (ex Imperial Innovations) a Londra. Ha iniziato la sua carriera in Sofinnova Partners a Parigi, dove è diventato Principal nel team di scienze della vita.

Gli investimenti

Woodman ha guidato numerosi investimenti ed è stato membro del consiglio di amministrazione di molte aziende biotecnologiche internazionali, tra cui Inivata Inc. (acquisita da NeoGenomics), Enterprise Therapeutics Ltd (acquisita da Roche), Emendo Inc (acquisita da Anges) e BioMx Inc. (Nasdaq: PHGE).

L’esperienza di Woodman nella creazione, costruzione e gestione di diverse startup, un’attività che è un elemento chiave della strategia di investimento del Panakès Purple Fund, è completata dal suo background accademico, incluso un M.Sc. in Biochimica presso l’Università di Oxford e PhD in Oncologia presso l’Università di Cambridge.

A sostegno di aziende innovative

“Siamo lieti che Rob si unisca al team Panakès, portando la sua vasta esperienza nel campo delle biotecnologie e integrando le capacità del nostro team in device e diagnostica”, ha dichiarato Fabrizio Landi, Presidente di Panakès. “Sotto la guida di Rob, il nostro team biotech sosterrà la creazione e la crescita di aziende innovative in grado di rivoluzionare la cura dei pazienti e sono certo che, anche grazie al primo closing del nostro secondo fondo e alla conseguente creazione di un solido team biotech, Panakès Partners potrà contribuire alla crescita di aziende attive nello sviluppo di nuove terapie e vaccini“.

“Panakès ha un solido track record e grande credibilità a livello internazionale”, ha commentato Rob Woodman, “Sono lieto di unirmi al team di Panakès e di ampliare la sua attività alle biotecnologie. La strategia del team sarà quella di sostenere la crescita di aziende imprenditoriali che rimodelleranno l’assistenza sanitaria a livello globale affrontando le reali esigenze mediche, salvando vite e fornendo una migliore qualità della vita ai pazienti. Raggiungendo questi obiettivi, il fondo mira a generare valore sia per gli investitori che per la società nel suo insieme”.