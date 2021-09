Dermatite da radioterapia, la N-acetilcarnitina per contrastare il dolore associato

Settembre è il mese della consapevolezza sul dolore, un’occasione per ricordare che ancora oggi non esiste uno standard di trattamento per le radiodermatiti e il dolore a loro associato che può portare all’abbandono della terapia oncologica. Anche se qualche dato scientifico apre le porte a possibili nuove cure

di Hps-AboutPharma

La N-acetilcarnitina – una piccola molecola endogena presente in numerosissimi tessuti, incluso il cervello – utilizzata per via topica potrebbe essere una valida alleata per contrastare il dolore da radiodermiti, una reazione causata dall’esposizione della pelle alle radiazioni ionizzanti della radioterapia oncologica. Un tipo di dolore questo che, come altri, al momento è privo di una cura ideale. Tanto da portare la U.S. Pain Foundation, con il supporto dell’Associazione internazionale per lo studio del dolore, a dichiarare settembre mese della consapevolezza sul dolore, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul dolore cronico e sulle possibilità di cura.

La radioterapia e la radiodermite

In base alla letteratura oggi disponibile si sa che oltre il 50% dei pazienti oncologici andrà incontro ad un trattamento con radioterapia basata sull’impiego di radiazioni ionizzanti. Di questi oltre il 90% svilupperà una radiodermite (o radiodermatite) – nonostante la riduzione degli effetti collaterali raggiunta grazie all’impiego di una strumentazione sempre più sofisticata. Le radiazioni compromettono la fisiologica capacità della pelle di proliferare rapidamente, determinando una serie di manifestazioni fisiche, dall’eritema alla desquamazione e fino alla necrosi, e inducendo la precoce comparsa del dolore localizzato.

Al momento non esiste uno standard di trattamento per le radiodermiti e il dolore associato e circa un terzo dei pazienti con questa sintomatologia non riceve alcuna cura. Un elemento da non sottovalutare considerando che questo effetto collaterale viene percepito come uno dei sintomi più severi, tale da indurre all’abbandono della terapia oncologica stessa.

Il trattamento ideale per la radiodermite

Ma come dovrebbe essere un trattamento ideale per la radiodermite e il dolore da radioterapia? Innanzitutto non dovrebbe assolutamente interagire con le altre cure a cui generalmente sono sottoposti i pazienti oncologici, per evitare l’insorgenza d’interazione farmacologiche e il peggioramento o l’induzione di effetti collaterali. Inoltre, come ha insegnato la pandemia da Covid-19 tuttora in corso, un vantaggio non da poco sarebbe la possibilità di effettuare il trattamento direttamente al proprio domicilio, per mano dal paziente, di un familiare o un caregiver. In tal senso un prodotto topico da poter utilizzare anche durante i cicli radioterapici e che riesca a contrastare tutti gli effetti collaterali cutanei dovuti alle radiazioni ionizzanti, potrebbe essere una buona opzione per migliorare la qualità di vita delle persone che devono sottoporsi a tale terapia oncologica.

La N-acetilcarnitina per contrastare il dolore

Una soluzione da prendere in considerazione potrebbe essere la linea di dispositivi medici brevettati da Welcare, a base di ingredienti naturali e in particolare N-acetilcarnitina. L’attività analgesica sistemica di questa molecola infatti è dimostrata in studi sperimentali, così come il suo ruolo neuroprotettivo correlato ad un aumento dell’espressione del NGF e del suo recettore. Proprietà quest’ultima che ne rafforza l’indicazione per un utilizzo nel dolore neuropatico, con particolare riferimento alle neuropatie periferiche e al dolore localizzato. Inoltre un recente studio preclinico pubblicato su Chemico-Biological Interactions ha evidenziato gli effetti attenuanti della N-acetilcarnitina sul danno tissutale cutaneo indotto dai raggi Uva in modelli animali, tramite soppressione dello stress ossidativo e delle risposte infiammatorie.

Le evidenze scientifiche presenti e future

Sebbene siano necessari ulteriori studi per validare l’efficacia della N-acetilcarnitina , diverse esperienze cliniche presentate durante alcuni congressi internazionali (congresso EMWA, Copenhagen nel 2013, congresso EMWA, Madrid 2014, congresso WUWHS, Firenze 2016) hanno dimostrato l’efficacia di un trattamento topico in termini di riduzione del dolore, avvantaggiato anche dalla possibilità di utilizzare la preparazione durante il trattamento radioterapico per via dell’assenza di componenti oleose nella composizione. Proprio per ampliare il livello di evidenza di efficacia si è avviato anche uno studio su un’ampia casistica di pazienti sottoposti a radioterapia, disegnato proprio con l’obiettivo specifico di verificare l’efficacia sulla componente dolore, valutato in tutti i suoi aspetti.