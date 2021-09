Disponibile in Italia cefiderocol, nuovo antibiotico contro i “super batteri”

È in grado di dare copertura contro tutti i patogeni Gram-negativi considerati di priorità critica dall'Oms e utilizza un meccanismo di ingresso cellulare unico che, come un “cavallo di Troia”, è in grado di bypassare le principali barriere di resistenza sviluppate dai batteri

È disponibile in Italia cefiderocol, un nuovo antibiotico che consente di curare efficacemente i pazienti con infezioni ospedaliere e limitate opzioni di cura, e contrastare al tempo stesso il fenomeno dell’antibiotico-resistenza (Amr). Si tratta di una cefalosporina siderofora di ultima generazione sviluppata da Shionogi, che rappresenta un passo avanti importante considerando che nel nostro Paese, oltre 10mila persone muoiono per infezioni causate da batteri resistenti a quasi tutti gli antibiotici. La disponibilità di nuovi farmaci antimicrobici inoltre, è stata fino ad oggi molto limitata. Tanto che la nostra è stata definita l’era della “antibiotic discovery void”.

Il fenomeno dell’antibiotico-resistenza

Il peggioramento del fenomeno dell’Amr degli ultimi anni porta con sé numerosi rischi per la salute e mette in difficoltà il sistema sanitario-assistenziale. Se prima infatti gli antibiotici risultavano efficaci e in grado di combattere infezioni comuni, oggi queste risultano difficili e costose da trattare. Soprattutto tra i pazienti già vulnerabili a causa di altre patologie.

“Ogni anno in Europa si registrano 25mila decessi correlati alle infezioni da batteri multiresistenti e anche in Italia le percentuali di resistenza alle principali classi di antibiotici per i patogeni sotto sorveglianza si mantengono elevate” ha spiegato Pierluigi Viale, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche, Università di Bologna. “Inoltre, negli ultimi anni la Ricerca e Sviluppo di nuovi antibiotici ha faticato a colmare l’importante bisogno delle infezioni resistenti, che genera un impatto elevato in termini di assistenza sanitaria e mortalità. Tutto questo rappresenta una grave emergenza clinica ed epidemiologica ed un monito per l’intera comunità scientifica a mettere in atto misure di contenimento”

Cefiderocol, come un “cavallo di Troia”

Cefiderocol (nome commerciale Fetcroja) è una nuova terapia antibiotica in grado di dare copertura contro tutti i patogeni aerobi Gram-negativi considerati di priorità critica dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms): Acinetobacter baumannii resistente ai carbapenemi, Pseudomonas aeruginosa ed Enterobacterales. È indicata per il trattamento delle infezioni causate da tali batteri in pazienti adulti con opzioni di trattamento limitate. Il farmaco utilizza un meccanismo di ingresso cellulare unico che, come un “cavallo di Troia”, è in grado di bypassare le principali barriere di resistenza sviluppate dai batteri verso gli antibiotici convenzionali.

Una cura per i pazienti critici

“Poter disporre di un antibiotico di nuova generazione, da utilizzare in modo specifico e mirato su particolari ceppi resistenti ed efficace nel ridurre decessi e complicanze, può rappresentare davvero una svolta significativa per i pazienti e uno strumento a disposizione del team di specialisti che in ambito ospedaliero hanno in carico l’adozione di strategie di controllo delle infezioni e di sorveglianza antimicrobica” ha aggiunto Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. “Le evidenze cliniche ottenute con cefiderocol posizionano questo antibiotico come un’importante opzione terapeutica nelle infezioni ospedaliere in pazienti critici, capace di un’attività antimicrobica in vitro superiore a qualunque altra molecola abbiamo oggi a disposizione”.

Il programma di uso terapeutico anticipato