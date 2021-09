L’efficacia dei farmaci può cambiare a causa dei batteri dell’intestino

Lo rivela uno studio su Nature: le molecole possono accumularsi nei batteri intestinali, alterandone la funzione e riducendo l'efficacia delle terapie. Potrebbe aiutare a comprendere le differenze individuali riguardo l'efficacia e gli effetti collaterali

Da quelli per la depressione a quelli per il diabete, i farmaci possono accumularsi nei batteri intestinali, alterandone la funzione e riducendo l’efficacia delle terapie. Questo avviene attraverso due tipi di meccanismi, il bioaccumulo e la trasformazione chimica dei medicinali da parte dei microrganismi. A studiare e mappare queste interazioni è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, che potrebbe aiutare a comprendere meglio le differenze individuali riguardo l’efficacia e gli effetti collaterali dei farmaci.

Bioaccumulo e biotrasformazione

I ricercatori hanno coltivato 25 batteri intestinali comuni e studiato come interagivano con 15 diverse molecole, per un totale di 375 test. Ciò ha rivelato 70 interazioni tra microrganismi e farmaci, 29 delle quali non note. Oltre la metà delle nuove interazioni era attribuibile al bioaccumulo, un meccanismo in base al quale i batteri immagazzinano il farmaco a livello intracellulare senza modificarlo chimicamente ma riducendone la disponibilità per l’organismo.

Nei restanti casi le interazioni erano dovute a una biotrasformazione, ovvero al fatto che in alcuni casi i farmaci alteravano la funzione e la composizione della comunità batterica.

I farmaci testati

Esempi di farmaci accumulati nei batteri includono l’antidepressivo duloxetina e l’antidiabetico rosiglitazone. Altri, invece, come montelukast (un farmaco per l’asma), innescano entrambi i meccanismi: sono stati accumulati da alcune specie di batteri e modificati da altri. A contribuire, osserva Kiran R. Patil, ricercatore capo presso il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (EMBL) a Heidelberg, Germania, “sono probabilmente anche differenze personali tra gli individui. Ma se riuscissimo a caratterizzare il modo in cui le persone rispondono in base alla composizione del loro microbioma, allora i trattamenti farmacologici potrebbero essere individualizzati”.