Carlotta Avveduti neo Chief commercial officer di McCann Health Italia

La giovane manager ritorna in agenzia alla guida di un team commerciale composto da oltre trenta persone

Carlotta Avveduti è la nuova Chief commercial officer di McCann Health Italia. Laureata in Scienze Diplomatiche e Internazionali presso l’Università di Forlì, un Master in “Marketing e comunicazione pubblicitaria” e in “Digital Pharmaceutical Marketing” allo Iulm di Milano, entra nel mondo della comunicazione salute nel 2007 approdando in Effetti Communication Agency. Nel 2009 passa in McCann Health Italia come Account Executive e vi resta per undici anni, passando al ruolo di Group Account Director dal 2017 al 2020. Dopo un breve passaggio in Argon Healthcare, oggi MapCom, con il ruolo di Client service director, rientra quindi in McCann alla guida di un team commerciale che conta più di trenta persone.