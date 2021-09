Connessioni “intelligenti” al servizio della comunicazione scientifica

GDS Communication è tra le prime agenzie di marketing e comunicazione farmaceutica a dotarsi di una direzione medica interna per migliorare l'interlocuzione tra aziende e cittadini/pazienti *IN COLLABORAZIONE CON GDS COMMUNICATION

di HPS-Aboutpharma

L’obiettivo finale è la comunicazione scientifica mirata, corretta e consapevole. Per raggiungerlo è indispensabile un’interlocuzione “intelligente” tra chi individua, comprende, elabora e veicola il messaggio. In altre parole, serve una connessione agevole tra stakeholder basata su autorevolezza e competenza, che elimini ogni possibile bias e faciliti la comprensione dei contenuti di interesse aziendale a tutto vantaggio dell’utente finale, ovvero del cittadino/paziente. Con questa idea GDS Communication – società specializzata nella comunicazione life science da oltre quarant’anni – ha appena creato una direzione medica al proprio interno, affidando il compito al dottor Alessandro Monti (nella foto), laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti all’Università Vita-San Raffaele di Milano, specializzato in Ematologia con lode all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, che nella sua carriera ha partecipato a diverse pubblicazioni scientifiche e protocolli di ricerca clinica sperimentale su nuovi farmaci e immunologia dei trapianti di midollo osseo, con esperienza diretta in area R&D dell’industria pharma.

Diffondere consapevolezza

“C’è un’opportunità da cogliere – spiega il dottor Monti – evidenziata in questi mesi di crisi sanitaria. Le tradizionali barriere tra scienziati, medici e cittadini stanno cadendo. Gli scienziati escono dai laboratori e parlano in pubblico: si rischia da una parte di avere troppe informazioni, dall’altra poche focalizzazioni sulle reali necessità. Quindi diventa strategico selezionare i messaggi corretti nel mare magnum di nozioni che in ogni istante vengono diffuse. Il nostro metodo? Identificare innanzitutto il medical need, eliminando le distorsioni mediatiche, cercando di fornire una rassicurante consapevolezza al paziente, il quale deve sapere quali prodotti esistono e quale dev’essere il loro uso appropriato. Il che va anche nell’interesse delle aziende”.

L’impronta della medicina traslazionale

Il tema ovviamente è molto sentito dall’industria della salute: “In un mondo sempre più connesso e pervaso da informazioni e messaggi confusi, se non falsi – prosegue il dottor Monti – nasce il bisogno per le aziende di riacquisire credibilità e fiducia. La grande sfida è quella di utilizzare al meglio competenze ed esperienze acquisite attraverso numerosi programmi di aggiornamento e convegni a livello nazionale e internazionale. Tutto ciò per permettere di avvicinare le persone alle aziende e alla loro ambizione di trasmettere contenuti importanti, per poter far conoscere direttamente ai fruitori ultimi dei loro prodotti quali siano le novità e le proprietà che li differenziano dagli altri competitor sul mercato, senza tralasciare il ruolo educativo che tutto questo comporta”. Si tratta in pratica di un’evoluzione della medicina traslazionale, cioè – come dice ancora il dottor Monti – “di un modello di scienza fortemente interdisciplinare e collaborativo, capace di creare un canale bidirezionale tra scienza medica e contesti aziendali. Una medicina più vicina alla gente e alla realizzazione dei progetti pensati per risolverne i bisogni, supportata da un’industria capace di apportare sempre maggior benessere grazie anche a un linguaggio condiviso e diretto”.

L’evoluzione del Market Access

La necessità è data anche dall’evidente cambiamento del modello di business che vede il paziente sempre più attivo e sempre più al centro dell’attenzione. Spiega Paolo Bellocco, amministratore delegato di GDS Communication: “Anche il classico concetto di Market Access sta evolvendo sempre di più verso quello di Patient Access, sempre e comunque value based healthcare. Di qui l’importanza dell’implementazione strategica che abbiamo voluto realizzare con la nomina di Alessandro Monti: le competenze che portiamo dentro l’organizzazione vanno oltre la semplice consulenza scientifica e rivoluzionano il nostro lavoro quotidiano, costruendo un team che introietta e realizza un metodo tutti i giorni. I risultati li stiamo già vedendo”.

