Life Sciences motore per la crescita, ma serve un ecosistema che incoraggi l’industria

A un evento di The European House-Ambrosetti e Merck confronto a più voci sulla fase post Covid e le sfide del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Meno burocrazia, una governance migliore e sostegno alla ricerca fra le priorità

Non c’è ripartenza economica senza un’industria Life Science in buona salute. Lo scenario che si apre dopo Covid, con l’arrivo dei fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), deve poter contare su una filiera farmaceutica e biotecnologica votata all’innovazione. Una filiera da mettere nelle condizioni di crescere e investire nel nostro Paese, senza perdere il treno della competitività. È uno dei messaggi chiave che arriva da un evento organizzato a Roma da The European House-Ambrosetti in collaborazione con Merck, dov’è andato in scena un confronto tra esperti, industria e rappresentanti delle istituzioni.

Il contesto

“L’Italia – ha dovuto affrontare la pandemia da un punto di partenza svantaggiato: negli ultimi 20 anni il Pil italiano è cresciuto ad un tasso tra le 6 e le 9 volte più basso di quello degli altri grandi Paesi europei e il divario di produttività è peggiorato in media del 30% rispetto ai Paesi competitor”, ha ricordato Valerio De Molli, managing partner e Ceo di The European House-Ambrosetti. “Nel 2020, poi, a causa della pandemia, sono stati persi 450 mila posti di lavoro, di cui il 70% donne. In questo contesto – ha continuato – l’industria delle Life Science ha fornito un contributo decisivo per rimettere in moto il Paese e ha permesso il consolidarsi di un sentiment positivo della business community, che oggi è ai massimi storici secondo le rilevazioni dell’Ambrosetti Club Economic Indicator. Il contributo dell’industria della Life Science non si limita agli sforzi per contrastare la pandemia: il settore è oggi primo in Europa per numero di domande di brevetti depositate. In Italia è anche il settore a più alta produttività e il farmaceutico è leader europeo per valore della produzione e crescita dell’export nell’ultimo decennio”.

Crescere, investire e generare valore

I soldi del Pnrr vanno usati bene, ma serve anche un ecosistema favorevole. “Per poter sfruttare al meglio i fondi collegati al Pnrr – ha detto Veronica De Romanis, docente di Politica economica europea all’Università Luiss di Roma – sarà necessario mettere le imprese, soprattutto quelle innovatrici, nella condizione di crescere, investire e generare valore per l’economia e per la società. Particolare importanza assumerà il contributo di donne e giovani, per cui la pandemia ha reso la situazione ancor più drammatica e che il sistema economico produttivo dovrà saper mettere nelle condizioni di partecipare al rilancio”.

Governance e burocrazia

Governance e burocrazia sono, secondo l’industria, due punti deboli del nostro sistema. “Quando parliamo di capacità di attrarre gli investimenti dei grandi gruppi globali – ha commentato Jan Kirsten, general manager per il business healthcare di Merck Italia – non possiamo sottovalutare l’aspetto della competizione internazionale: sicuramente ci sono Paesi che, rispetto all’Italia, offrono condizioni più favorevoli alle grandi imprese del farmaceutico e delle Life Sciences. Tra le necessità più impellenti alle quali il Paese dovrebbe rispondere per incrementare la sua attrattività, citerei l’aggiornamento della governance di settore, con una consistente riduzione della burocrazia, ed una nuova apertura al dialogo tra industria e istituzioni, sempre nel rispetto dei reciproci ruoli”.

Gli impegni delle istituzioni

Da parte delle istituzioni, il viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto Fratin riconosce il contributo dell’industria Life Sciences e assicura l’impegno del Governo: “Il settore è stato protagonista nel corso della pandemia da Covid-19, ma per l’economia e la società italiana questa industria rivestiva un ruolo chiave già prima dell’emergenza sanitaria. È chiamato a crescere anche in futuro, per sostenere la ripresa e la competitività, contribuire all’occupazione qualificata e rispondere ai bisogni dei pazienti. Il Governo è consapevole di questo e continuerà a supportare questo settore assolutamente strategico, anche attraverso le opportunità connesse al Pnrr nei campi della ricerca clinica, della produzione innovativa, della governance e della medicina territoriale”.

All’evento ha partecipato l’ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, che ha sottolineato il potenziale di una più stretta cooperazione tra Germania e Italia per la crescita degli investimenti e dell’industria. Con lui anche diversi parlamentari. Secondo Angela Ianaro, deputata del M5S e presidente dell’Intergruppo parlamentare Scienza e Salute, va riconosciuto sempre più il ruolo dell’industria farmaceutica “sia sotto l’aspetto economico che per le ricadute positive sull’occupazione, in particolare giovanile e femminile” e “gli investimenti in ricerca e innovazione nel campo farmaceutico vanno considerati come una delle priorità assolute del Paese”. Per Claudia Porchietto, deputata di FI, per quanto riguarda la ricerca “occorre lavorare sul miglioramento del credito d’imposta, che oggi in Italia è al netto di altri contributi, mentre in Paesi come la Francia è al lordo di altri contributi. Una differenza significativa”. Il collega del PD Gianluca Benamati: “Abbiamo fondi europei cospicui che devono essere usati in maniera coerente. Chi investe in ricerca e innovazione deve essere aiutato. La farmaceutica è una delle grandi filiere che vanno sostenute”. A proposito di Pnrr, Stefano Collina (PD) segnala un obiettivo: “Dobbiamo riuscire a far sì che le risorse del Pnrr diventino una leva per il coinvolgimento degli investimenti dei privati”.

Il caso Merck

Nel corso dell’evento è stato presentato uno studio di The European House-Ambrosetti sul contributo di Merck all’economia italiana. “Abbiamo applicato – spiega Valerio De Molli – alla presenza e alle attività di Merck in Italia il nostro modello proprietario dei 4 Capitali, che misura gli impatti e il valore generato da un’azienda per i territori in cui è insediata e per il sistema Paese. Ne è emerso un quadro di grande rilevanza che ha dimostrato come i continui investimenti realizzati in Italia da Merck negli ultimi anni negli ambiti della ricerca e sviluppo, degli studi clinici e della capacità produttiva abbiano generato ricadute positive per l’economia, la società, l’ambiente e lo sviluppo di conoscenza e innovazione”. Alcuni dati: Merck fornisce al Pil complessivo, tra diretto, indiretto e indotto, di 403 milioni di euro; tra il 2015 e il 2019 l’azienda ha investito in Italia 174 milioni di euro (+4,9% medio annuo, un ritmo più elevato della media del settore farmaceutico), concentrati in particolare al Sud presso il sito produttivo di Modugno-Bari; i dipendenti diretti di Merck nel nostro Paese sono oltre 1.200 (con il 50,7% di occupazione femminile), ma superano le 4.000 unità considerando anche l’occupazione sostenuta nelle filiere coinvolte. “Siamo l’unica tra le maggiori multinazionali estere del settore presenti in Italia a coprire tutte le fasi della filiera, dalla ricerca preclinica e clinica alla produzione e commercializzazione del farmaco, senza trascurare la fornitura di reagenti e strumentazione a supporto della ricerca scientifica. I cinque siti italiani di Merck, distribuiti in 4 regioni (Lazio, Puglia, Piemonte e Lombardia), costituiscono una ricchezza per il Paese ed hanno una grande importanza strategica per il nostro Gruppo”.