About Medical Devices 2021

20 ottobre 2021 ore 9.30

La settima edizione degli About Medical Devices, l’evento annuale sui dispositivi medici, è caratterizzata da due importanti elementi distintivi:

l’ entrata in vigore di MDR il 26 maggio 2021

il 26 maggio 2021 la fine della prima fase della pandemia da Covid 19 e l’inizio di un periodo di “nuova normalità” contraddistinto dalle campagne di vaccinazione, da un nuovo slancio sul fronte della R&S di farmaci e dispositivi per contrastare il virus, dal PNRR e dall’attesa per le ingenti risorse europee che interesseranno vari campi di interesse per il mondo Medical Device, l’innovazione tecnologica, la riorganizzazione dell’assistenza sanitaria su base territoriale con il potenziamento della telemedicina, l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del SSN

Il convegno ha l’obiettivo di fotografare lo stato dell’arte di questi cambiamenti e di mettere in luce i punti di forza e le aree di miglioramento del nuovo assetto realizzato con l’adozione dei regolamenti EU.

Format dell’evento

Il convegno sarà erogato in modalità digitale garantendo l’interazione tra i relatori e l’audience dei partecipanti. L’evento è articolato in una sessione mattutina in plenaria e in due workshop pomeridiani contemporanei. In fase di iscrizione i partecipanti sono chiamati ad indicare il workshop al quale intendono partecipare.

Target

Il convegno si rivolge all’industria dei dispositivi medici (Funzioni affari regolatori e legali, market access, business development, quality assurance, logistica e supply chain,), alle aziende sanitarie, ospedaliere e all’ospedalità pubblica e privata (logistica e supply chain, direzione generale, affari legali e regolatori, ingegneri clinici) alle società di consulenza che si occupano di MD.

Programma preliminare

Sessione plenaria

9.30 – Saluti di apertura

9.40 – Inquadramento istituzionale

10.00 – Le opportunità del PNRR per l’industria dei MD: quali prospettive per il rilancio del settore?

10.15 – Aggiornamenti sulla Roadmap dell’UE per la piena attuazione dei Regolamenti

10.35 – Un primo bilancio sull’implementazione di MDR in Italia a cinque mesi dall’entrata in vigore

10.55 – Q&A

11.05 – Break

11.15 – Gli aspetti più critici per la piena efficacia del nuovo quadro regolatorio

Il nodo e il funzionamento degli organismi notificati

La registrazione dei prodotti secondo il nuovo EMDN – European Medical Device Nomenclature: come funziona e quali saranno i vantaggi per gli attori della filiera?

I certificati di libera vendita

12.15 – Q&A

12.20 – Il ruolo dell’operatore logistico come partner strategico delle imprese lungo la catena del valore dei MD

12.35 – Q&A

12.40 – IVDR: principali adempimenti in vista del 26 maggio 2022

13.15 – Q&A

13.30- Break

Workshop pomeridiani ore 14.30 – 15.30

Workshop A – DM a base di sostanze e Quality Risk Management: due delle grandi sfide introdotte con MDR

A cura di Chemsafe

Il workshop ha l’ obiettivo di approfondire due delle principali sfide che dovranno affrontare i fabbricanti nel conformarsi al nuovo quadro normativo.

Riclassificazione dei dispositivi medici a base di sostanze (MDMS).

I MDMS sono prodotti terapeutici con le stesse forme farmaceutiche appartenenti ai farmaci, come sciroppi, spray, compresse e capsule, ma che esplicano la loro azione attraverso un meccanismo d’azione non farmacologico volto a modulare la risposta dell’organismo umano.

I gruppi di lavoro (MDCG – Medical Device Coordination Group) dei DM stanno rivedendo le linee guida relative alla classificazione dei dispositivi medici e dei prodotti borderline. Siamo, quindi, in attesa di eventuali novità che potrebbero impattare sulle scelte fatte dai fabbricanti.

La riclassificazione di un prodotto verso una classe di rischio superiore significa infatti dover disporre di maggiori risorse e porre in essere nuovi adempimenti, spesso particolarmente onerosi per le piccole e medie imprese.

Il risk management – inteso come processo che applica principi, metodi e tecniche di gestione dei rischi a tutto il sistema organizzativo, inclusi i processi gestiti in outsourcing e il training del personale – diventa quindi un’attività sistematica che permea l’intero lifecycle di un dispositivo medico e che richiede un aggiornamento costante.

Workshop B – La pubblicità dei Dispositivi Medici

A cura di Studio Legale Stefanelli&Stefanelli

Il workshop ha l’obiettivo di approfondire le principali novità introdotte dall’art.7 del Regolamento 745/2017 (MDR) che disciplina cosa può essere dischiarato – per iscritto o verbalmente – in una comunicazione riguardante un dispositivo medico.

In particolare saranno affrontati i seguenti aspetti:

La nuova disciplina dell’art. 7 del MDR: che cosa si può dire e cosa è vietato

Autorizzazione alla pubblicità: rimane in vigore la procedura di cui all’art. 21 del D.Lgs. 46/97?

Rapporto tra pubblicità, destinazione d’uso e valutazione clinica del dispositivo

Omissione di informazione e divieto di off – label claims

Presentazione dei dispositivi durante le fiere

I rapporti con i medici e gli operatori sanitari

Pubblicità sui canali social

15.30 – Chiusura dei lavori

Interverranno tra gli altri:

Alessandra Basilisco, Ufficio 3 – Dispositivi Medici e Dispositivi Medici Impiantabili Attivi, Ministero della Salute

Alessandro Berti, Vice Presidente, Airmedd

Federica Carra, Quality manager and auditor, Chemsafe

Mariangela Galante, Regulatory Affairs Manager, Illumina; Airmedd

Fernanda Gellona, Direttore Generale, Confindustria Dispositivi Medici

Alessandra Iavello, BU Head Medical Devices – Regulatory Affairs Specialist, Chemsafe

Gloria Ippoliti, Ufficio IV – Dispositivi medico diagnostici in vitro, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, Ministero della Salute

Federico Mancini, Head of Italy Transport Business Unit, Bomi Group

Maddalena Pinsi, Regulatory Lead, BSI

Dario Pirovano, Senior Regulatory Advisor, MedTech Europe

Silvia Stefanelli, Studio Legale Stefanelli&Stefanelli

Elisabetta Stella, Ministero della Salute

Maurizio Vergara, Commercial Excellence Director, Abbott Core Diagnostics

I lavori saranno moderati da:

Stefano Di Marzio, Direttore, AboutPharma and Medical Devices

Davide Perego, Presidente, Airmedd