L’Oms aggiorna la sua lista dei farmaci essenziali: priorità a diabete e cancro

Prezzi elevati e scarsa disponibilità rappresentano ancora un ostacolo importante per l'accesso dei pazienti a farmaci vecchi e nuovi

L’Oms ha pubblicato un aggiornamento della sua lista dei farmaci essenziali per adulti e bambini. Tra i nuovi trattamenti spuntano alcuni farmaci oncologici, analoghi dell’insulina e nuovi farmaci orali per il diabete, nuovi medicinali per aiutare le persone che vogliono smettere di fumare e nuovi antimicrobici per il trattamento di gravi infezioni batteriche e fungine.

Prezzi alti riducono l’accesso

Gli elenchi mirano ad affrontare le priorità sanitarie globali, identificando i farmaci che forniscono i maggiori benefici e che dovrebbero essere disponibili e alla portata di tutti. Tuttavia, i prezzi elevati sia per i nuovi farmaci brevettati che per i farmaci più vecchi, come l’insulina, continuano a tenere alcuni farmaci essenziali fuori dalla portata di molti pazienti.

Favorire l’accesso ai farmaci per i diabetici

“Il diabete è in aumento a livello globale e sta aumentando più rapidamente nei paesi a basso e medio reddito”, ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. “Troppe persone che hanno bisogno di insulina incontrano difficoltà finanziarie nell’accedervi o ne fanno a meno e perdono la vita. Includere gli analoghi dell’insulina nell’Elenco dei farmaci essenziali, insieme agli sforzi per garantire un accesso a prezzi accessibili a tutti i prodotti insulinici e ampliare l’uso di biosimilari, è un passo fondamentale per garantire che tutti coloro che hanno bisogno di questo prodotto salvavita possano accedervi.

Medicinali per il diabete

L’insulina umana è stata inclusa nell’elenco dei medicinali essenziali dell’Oms sin dalla sua prima pubblicazione nel 1977. Sfortunatamente, l’offerta limitata di insulina e i prezzi elevati in diversi paesi a basso e medio reddito sono attualmente un problema barriera significativa al trattamento. Ad esempio, nella capitale del Ghana, Accra, la quantità di insulina necessaria per un mese costerebbe a un lavoratore l’equivalente di 5,5 giorni di paga al mese. La produzione di insulina è concentrata in un piccolo numero di impianti di produzione e tre produttori controllano la maggior parte del mercato globale, con la mancanza di concorrenza che si traduce in prezzi elevati proibitivi per molte persone e sistemi sanitari.

Apertura ai biosimilari per abbassare i prezzi

L’entrata nella Lista dei farmaci essenziali dell’Oms degli analoghi dell’insulina a lunga durata d’azione (insulina degludec, detemir e glargine) e dei loro biosimilari, insieme all’insulina umana, ha lo scopo di aumentare l’accesso al trattamento del diabete ampliando la scelta del trattamento. L’inclusione nell’elenco significa che gli analoghi dell’insulina biosimilari possono essere idonei per il programma di prequalifica dell’Oms. La quale può portare a biosimilari più sicuri di qualità che entrano nel mercato internazionale, creando concorrenza per abbassare i prezzi e offrendo ai paesi una scelta più ampia di prodotti.

Altri anti diabetici

L’elenco include anche gli inibitori del sodio-glucosio co-trasportatore-2 (SGLT2) empagliflozin, canagliflozin e dapagliflozin come terapia di seconda linea negli adulti con diabete di tipo 2. Questi medicinali somministrati per via orale hanno dimostrato di offrire numerosi benefici, incluso un minor rischio di morte, insufficienza renale ed eventi cardiovascolari. Poiché gli inibitori SGLT2 sono ancora brevettati e hanno un prezzo elevato, la loro inclusione nell’elenco è accompagnata dalla raccomandazione che l’Oms collabori con il Medicines Patent Pool per promuovere l’accesso attraverso potenziali accordi di licenza con i titolari dei brevetti per consentire la produzione e la fornitura di generici a basso e paesi a reddito medio.

Farmaci oncologici

I tumori sono tra le principali cause di malattia e morte in tutto il mondo, con quasi 10 milioni di decessi nel 2020, con sette su 10 che si verificano nei paesi a basso e medio reddito. Negli ultimi anni sono state fatte nuove scoperte nel trattamento del cancro, come farmaci che mirano a specifiche caratteristiche molecolari del tumore, alcuni dei quali offrono risultati molto migliori rispetto alla chemioterapia “tradizionale” per molti tipi di cancro. In particolare quattro nuovi farmaci oncologici sono stati aggiunti agli elenchi dei modelli:

Enzalutamide, in alternativa all’abiraterone, per il cancro alla prostata;

Everolimus, per l’astrocitoma subependimale a cellule giganti (SEGA), un tipo di tumore cerebrale nei bambini;

Ibrutinib, un farmaco mirato per la leucemia linfatica cronica; e

Rasburicase, per la sindrome da lisi tumorale, una grave complicanza di alcuni trattamenti contro il cancro.

L’elenco di imatinib è stato esteso per includere il trattamento mirato della leucemia. Sono state aggiunte nuove indicazioni per il cancro infantile per 16 farmaci già elencati, incluso il glioma di basso grado, la forma più comune di tumore al cervello nei bambini.

Gli oncologici esclusi dalla lista

Alcuni inibitori del checkpoint immunitario PD-1 / PD-L1, non sono stati raccomandati per l’inserimento nella lista per il trattamento di un certo numero di tumori polmonari, nonostante siano efficaci. Sia per il prezzo elevato sia per la difficile gestione da parte di sistemi sanitari con poche risorse. Altri farmaci antitumorali non sono stati raccomandati a causa dell’incertezza del beneficio clinico aggiuntivo rispetto ai farmaci già elencati, del prezzo elevato e dei problemi di gestione in contesti con poche risorse. Questi includevano osimertinib per il cancro del polmone, daratumumab per il mieloma multiplo e tre tipi di trattamento (inibitori CDK4/6, fulvestrant e pertuzumab) per il cancro al seno.

Antibiotici e farmaci per smettere di fumare

Tra i nuovi farmaci inclusi nell’elenco anche cefiderocol, un antibiotico del gruppo “Riserva” efficace contro batteri multiresistenti; antimicotici echinocandine per gravi infezioni fungine; e anticorpi monoclonali per la prevenzione della rabbia. Inserite anche nuove formulazioni di medicinali per le comuni infezioni batteriche, epatite C, HIV e tubercolosi, per meglio soddisfare le esigenze di dosaggio e somministrazione sia dei bambini che degli adulti. Infine sono stati inseriti due farmaci non a base di nicotina – bupropione e vareniclina – che si uniscono alla terapia sostitutiva della nicotina nella lista Oms, fornendo opzioni di trattamento alternative per le persone che vogliono smettere di fumare.