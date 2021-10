Più valore al tempo, l’impegno di Servier per i pazienti oncologici

L'azienda continua a investire contro i tumori gastrointestinali ed ematologici, patologie in cui i bisogni clinici insoddisfatti sono forti e l'accesso ai trattamenti e l'accesso ai trattamenti per le fasi più avanzate di malattia è difficile. Dal numero 191 del magazine

di Hps-AboutPharma

Ogni giorno in più conta. Si può riassumere così la sfida di Servier in oncologia. L’impegno dell’azienda, infatti, punta a mettere a disposizione dei pazienti terapie efficaci e sicure per gli stadi più avanzati di malattia, tutt’oggi privi di alternative terapeutiche riconosciute, in particolare tumori gastrointestinali (stomaco, colon-retto, pancreas) ed ematologici (leucemia linfoblastica acuta e linfoma non Hodgkin).

Gli investimenti nella lotta al cancro

“Servier ha fatto della lotta contro il cancro una delle sue priorità investendo a partire dal 2021 il 50% del suo budget di R&S in oncologia, con l’obiettivo di diventare un’azienda di riferimento per il trattamento di neoplasie, caratterizzate da forti bisogni clinici non soddisfatti” – spiega Marie-Georges Besse, Direttore Medical Affairs del Gruppo Servier in Italia. Le principali aree di ricerca sono rappresentate dall’immunoterapia e dall’apoptosi. Con l’obiettivo di ampliare il portfolio oncologico, nel 2020 il Gruppo ha acquisito la biotech Symphogen e la divisione oncologica di Agios Pharmaceuticals, guardando soprattutto a target therapy e anticorpi monoclonali. Due operazioni che, sommate al debutto dell’azienda francese sul mercato statunitense, testimoniano il percorso di crescita intrapreso dall’azienda.

La pipeline

Oggi in Italia sono presenti quattro farmaci oncologici del Gruppo Servier. In pipeline si contano 27 progetti di sviluppo clinico, di cui almeno la metà in oncologia. Entro il 2025, l’azienda punta a lanciare una nuova molecola antitumorale e a raggiungere un miliardo di euro di fatturato in oncologia. Una base solida per un altro obiettivo: mettere a disposizione dei pazienti una nuova terapia ogni tre anni. “Come obiettivo a medio termine – prosegue Besse – ci poniamo quello di potenziare il portfolio attuale, attraverso ulteriori indicazioni per i nostri farmaci già presenti sul mercato. L’obiettivo a lungo termine è coerente con i nostri recenti investimenti e guarda alla medicina personalizzata”.

I numeri del gruppo

Nel 2020 il Gruppo Servier ha registrato un fatturato globale di 4,7 miliardi di euro, costituito per il 57% dall’area cardio-metabolica. I ricavi della divisione oncologica ammontano a 448 milioni di euro, in crescita del 12,8% rispetto all’anno precedente. I tumori gastrointestinali colpiscono ogni anno circa 80mila persone nel nostro Paese e sono tra le prime cinque cause di morte. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni è molto basso: l’8% in Italia e il 6% nel mondo. La diagnosi arriva quasi sempre in fase avanzata e con una prognosi sfavorevole: solo il 7% dei casi viene diagnosticato in una fase iniziale.

Focus su prevenzione e diagnosi precoce

Ecco perché viene sempre posta molta enfasi su prevenzione e diagnosi tempestiva. Tuttavia, si parla poco dei bisogni insoddisfatti dei pazienti con metastasi, che rischiano di rimanere senza voce. Pazienti a cui il Gruppo Servier dedica i suoi sforzi per consentire loro di accedere attraverso trattamenti efficaci, tollerati e rispettosi della qualità della vita (ad esempio le formulazioni orali) a linee di trattamento successive con vantaggi significativi in termini di sopravvivenza.

Terapie domiciliari

Un aspetto, questo, emerso con forza durante l’emergenza Covid-19: “Durante la pandemia – commenta Besse – alcuni pazienti hanno rinunciato, per paura, ad andare in ospedale, dove di solito vengono somministrate le terapie. Così alcuni di loro hanno visto progredire la malattia a una velocità che non sarebbe stata la stessa in un periodo normale. La disponibilità di trattamenti orali, che possono essere assunti a casa, ha aumentato l’aderenza terapeutica, garantendo più tempo a questi pazienti”. I pazienti sono al centro di ogni attività del Gruppo, convinto che il modo migliore per soddisfare le loro esigenze attuali e future sia lavorare insieme, per realizzare progetti a supporto dell’assistenza e della presa in carico globale.