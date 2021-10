Autocontrollo della glicemia: nuovo accordo quadro Consip da 134 milioni

L’iniziativa della centrale acquisti della PA per la fornitura di 760mila kit e oltre un miliardo di prodotti tra strisce reattive e a lancette pungidito

Al via un nuovo accordo quadro Consip per la fornitura di presidi per l’autocontrollo della glicemia. Il bando, dal valore stimato di circa 134 milioni di euro, prevede la fornitura di 760mila starter kit (glucometro, strisce reattive, pungidito, lancette) e fino ad un massimo di 560 milioni di strisce reattive e altrettante lancette. Il termine per la presentazione delle offerte da parte delle aziende scade il 19 ottobre.

“L’obiettivo dell’iniziativa – spiega Consip in una nota – è garantire alle strutture sanitarie pubbliche la fornitura di dispositivi di tecnologia avanzata per la misurazione della glicemia, che possa affiancarsi alla tecnologia base ancora disponibile nella precedente iniziativa, e rispondere alle attuali esigenze degli utilizzatori in termini di funzionalità e condivisione dei dati, garantendo la rispondenza alle necessità terapeutiche del paziente”.

La collaborazione con i diabetologi

Ancora una volta Consip si è avvalsa del contributo dell’Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società italiana di diabetologia (Sid). Inoltre, spiega la nota, “ha beneficiato del costruttivo confronto con le associazioni dei pazienti più rappresentative, al fine di garantire la definizione di standard di elevata qualità tecnologica e la libertà prescrittiva e di scelta da parte di medici e pazienti”.

Il criterio della scelta clinica

Lo strumento dell’Accordo quadro – a condizioni tutte fissate con tutti gli aggiudicatari che abbiano presentato una offerta valida – è stato scelto, spiega Consip, per garantire alle amministrazioni un’offerta ampia e flessibile di dispositivi innovativi e qualitativamente avanzati, da selezionare in base alle esigenze dei pazienti e secondo le indicazioni dei medici (cosiddetto “criterio della scelta clinica”). “Come per le altre gare del settore sanitario – ricorda la centrale acquisti – le commissioni giudicatrici saranno composte da medici esperti del settore, al fine di riporre la più ampia attenzione alle esigenze del paziente e alla promozione di innovazione tecnologica e qualità”. Le candidature al ruolo di commissari di gara nel settore sanità sono sempre aperte e accessibili ai funzionari di aziende sanitarie pubbliche, tramite un censimento pubblicato da Consip sul proprio sito.