corso di formazione patient engagement

Patient Engagement

Virtual Training, 11 novembre 2021, 9.30 – 16.00

Introduzione

Patient advocacy lead, Patient engagement officer o Patient advocacy manager sono solo alcune delle posizioni ricercate nel settore farmaceutico e in quello sanitario che fanno riferimento alle professioni e alle competenze affermatesi negli ultimi anni intorno al concetto di coinvolgimento del paziente. Il trend è in grande crescita e riflette la trasformazione in atto nel sistema salute, trasformazione di cui il patient engagement è uno dei fenomeni più eclatanti. Il corso intende fornire ai professionisti del settore biofarmaceutico e biomedicale una conoscenza dei principi di base del patient engagement ed una panoramica sullo scenario di riferimento.

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge alle aziende operanti nel settore bio-farmaceutico, dei dispositivi medici, delle terapie digitali e delle tecnologie con particolare riferimento alle seguenti funzioni: Patient Engagement, Patient Advocacy, Marketing, Market Access, Health Outcomes, Pricing, Public and Government Affairs, Direzione Medica e MSL e alle pubbliche amministrazioni sanitarie: Commissioni Regionali, ASL, Ospedali, IRCCS, distretti sanitari.

Requisiti d’accesso

Corso base

Non sono richieste particolari conoscenze pregresse sul patient engagement

Che cosa imparerai

Partecipando acquisirai informazioni e conoscenze utili per:

Evoluzione del ruolo del paziente nel sistema salute

Partecipazione e coinvolgimento nelle diverse fasi dei processi R&D

Impatto del Patient Engagement sull’industria healthcare: opportunità di partnership e collaborazioni, cambio di paradigma e regole di ingaggio

Sfide attuali

Case study

Programma

Prima sessione ore 09.30 -12.30

Introduzione e apertura dei lavori

L’evoluzione del ruolo dei pazienti nel sistema sanitario, le origini e la storia del patient engagement

Il “paziente esperto” e la prospettiva dei diversi stakeholder del sistema salute: industria, clinici, payer

Partecipazione e coinvolgimento del paziente esperto nella R&S di farmaci e dispositivi

La riorganizzazione interna dell’industria rispetto ai bisogni del paziente: ruoli e funzioni dedicate (Patient advocacy, Patient engagement ecc.)

Focus sulla situazione italiana

12.30 – Break

Seconda sessione – ore 14.00 -16.00

Costruire collaborazioni/partnership efficaci con i pazienti: principi e linee guida

Analisi di case study

Sfide attuali e prossimi sviluppi del patient engagement

16.00 – Chiusura dei lavori

Docenti

Francesca Sofia, Fondatrice e direttrice, Science Compass; Responsabile Scientifico della Federazione Italiana Epilessie e Presidente di IBE – International Bureau of Epilepsy.

Biologa molecolare di formazione, Francesca si è specializzata in economia e gestione dell’impresa sanitaria e della ricerca biomedica.

Si occupa di advocacy e coinvolgimento dei pazienti in sanità e ricerca a livello internazionale.

