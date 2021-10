corso project manager in healthcare

di Redazione online

Project Management nel settore healthcare

Tecniche, strumenti e competenze per una gestione efficace di progetti complessi ed inter – funzionali nel mondo della salute

Roma, 18 novembre 2021, 10.00 – 17.30

Introduzione

Di fronte alla crescente complessità del business environment farmaceutico sanitario, il project management rappresenta una competenza preziosa e particolarmente ricercata nell’industria Life Science in quanto consente una gestione a 360° multifunzionale e trasversale di progetti complessi e il coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte. Il corso ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti una metodologia strutturata per la gestione di progetti in linea con i principi e gli standard del PMI – Project Management Institute.

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge a tutte le figure professionali coinvolte in progetti multifunzionali nelle imprese farmaceutiche, biotech, di dispositivi medici, nutraceutiche, nelle società di servizi e nelle pubbliche amministrazioni sanitarie: Marketing, Sales, Market Access, Medica, R&D, Supply Chain, Legale e Regolatorio, Sistemi Informativi e naturalmente ai manager interessati ad assumere incarichi e responsabilità di project management.

Requisiti d’accesso

Corso base

Il corso non richiede una pregressa conoscenza della metodologia di Project Management né esperienza nell’applicazione pratica di questa metodologia

Che cosa imparerai

Alla fine del corso sarai in grado di avviare in azienda nuove progettualità con un approccio basato sui principi fondamentali del Project Management. Acquisirai inoltre informazioni, conoscenze e spunti di riflessione sui seguenti aspetti:

tecniche di gestione di un progetto in tutte le fasi del suo ciclo di vita dall’ideazione alla pianificazione, dall’implementazione, al monitoraggio, fino alle azioni di miglioramento

strumenti da utilizzare per ciascuna fase

competenze e attitudini necessarie al ruolo di Project Manager di un’azienda healthcare

Programma

10.00 – Registrazione partecipanti e welcome coffee

10.30 – Introduzione al Project Management

Definizione e principi

Avvio e pianificazione di un progetto

Strumenti e metodologie

Prima esercitazione



11.45 – Pianificazione di un progetto: attività, responsabilità, tempi

12.30 – Seconda esercitazione

13.15 – Lunch

14.15 – Analisi e discussione risultati della seconda esercitazione

14.45 – Pianificazione di un progetto: costi e rischi

Project Management Plan

Controllo e monitoraggio di un progetto – tecniche e strumenti

15.45 – Terza esercitazione

16.30 – Chiusura di un Progetto: strumenti e analisi dei ruoli e delle figure professionali

Project Manager, Project Leader e Program Manager…un po’ di chiarezza

17.00 – Key findings e lessons learned

17.30 – Chiusura dei lavori

Docenti

Valentina Proietti, consulente e formatrice esperta in Project Management in realtà multinazionali nel settore Pharma e Medical Devices.

Ingegnere, da 19 anni lavora nel settore Healthcare dove ha ricoperto ruoli diversi, dalle Vendite, al Marketing, dal Market Access al Project Management. Con HPS – AboutPharma ha realizzato ben dieci edizioni del corso base sul Project Management ottenendo sempre score molto elevati di valutazione.

