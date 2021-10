La Fda concede la Breakthrough Therapy a trastuzumab deruxtecan per il tumore al seno

È la quarta designazione di terapia rivoluzionaria che l'ente statunitense concede all'anticorpo monoclonale farmaco-coniugato (Adc), indicato per il trattamento di pazienti adulte con carcinoma mammario HER2- positivo non resecabile o metastatico precedentemente trattate con uno o più regimi terapeutici a base di anti-HER2

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha concesso la Breakthrough Therapy Designation (Btd, cioè “Designazione di Terapia rivoluzionaria”) a trastuzumab deruxtecanil, trattamento di pazienti adulte con carcinoma mammario HER2- positivo non resecabile o metastatico precedentemente trattate con uno o più regimi terapeutici a base di anti-HER2. Trastuzumab deruxtecan è un anticorpo monoclonale farmaco-coniugato (Adc) anti-HER2 sviluppato congiuntamente da Daiichi Sankyo e AstraZeneca.

Il riconoscimento di Breakthrough Therapy

Il riconoscimento di Breakthrough Therapy è concesso dalla Fda per accelerare lo sviluppo e la revisione normativa di potenziali nuovi farmaci che sono destinati a trattare una condizione grave e a rispondere a un significativo bisogno di cura non ancora soddisfatto. Il nuovo farmaco deve aver mostrato risultati clinici preliminari incoraggianti che dimostrano un miglioramento sostanziale su un endpoint clinicamente significativo rispetto a terapie già disponibili.

Il carcinoma mammario HER2-positivo metastatico

Il carcinoma mammario resta il tumore più diffuso al mondo, con più di due milioni di casi diagnosticati nel 2020 e quasi 685.000 decessi a livello globale. Circa un caso su cinque di cancro al seno è considerato HER2 positivo. Nonostante il trattamento iniziale con trastuzumab e taxano, nelle pazienti con carcinoma mammario HER2-positivo metastatico, la malattia spesso progredisce, rendendo necessarie opzioni più efficaci per ritardare ulteriormente la progressione e prolungare la sopravvivenza.

Lo studio Destiny-Breast03

La Fda ha concesso la Btd sulla base dei dati dello studio registrativo Destiny-Breast03 recentemente presentato al Congresso Virtuale della Società Europea di Oncologia Medica (Esmo) 2021. Nel trial trastuzumab deruxtecan ha dimostrato una riduzione del 72% del rischio di progressione della malattia o di morte rispetto a trastuzumab emtansine (T-DM1) (hazard ratio [HR] = 0,28; 95% CI: 0,22-0,37; p=7.8×10-22), in pazienti affette da carcinoma mammario HER2-positivo non resecabile e/o metastatico precedentemente trattato con trastuzumab e taxano.

La quarta Btd per trastuzumab deruxtecan

Questa è la quarta Btd concessa a Trastuzumab deruxtecan negli Stati Uniti. Le precedenti erano state concesse nel 2017 come trattamento di ultima linea nel carcinoma mammario metastatico HER2-positivo, nel carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico con mutazione HER2 e nel carcinoma gastrico metastatico HER2- positivo nel 2020.

“Con la concessione della quarta Breakthrough Therapy Designation a trastuzumab deruxtecan (Enhertu) la Fda continua a riconoscere il significativo potenziale di questo farmaco in diversi tipi di tumore con espressione di HER2” ha dichiarato Ken Takeshita, Capo globale del dipartimento Ricerca e Sviluppo di Daiichi Sankyo. “Con i dati senza precedenti riportati dallo studio Destiny-Breast03, non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Fda per offrire il prima possibile Enhertu alle pazienti che sono state precedentemente trattate per carcinoma mammario metastatico HER2-positivo”.