Sanità digitale: al via il Netcomm Forum, per capire come cambiano gli stili di vita dei consumatori

L'evento di tre giorni (5, 6, 7 ottobre), che si svolgerà interamente online, mira ad approfondire, l’evoluzione dei mercati in chiave digitale e le trasformazioni in atto anche nel campo della salute. Ecco come iscriversi per partecipare

Approfondire il cambiamento degli stili di vita dei consumatori, analizzando l’evoluzione dei mercati in chiave digitale, con l’obiettivo di affrontare le trasformazioni in atto anche nel mondo della sanità. Di questo si parlerà nell’edizione di quest’anno di Netcomm Forum, l’evento di riferimento in Italia per approfondire e confrontarsi sui temi dell’e-commerce e della trasformazione digitale. L’evento si terrà in modalità streaming nei giorni 5, 6 e 7 ottobre (dalle 9:30 alle 18), on demand fino al 15 ottobre. Qui il link per la registrazione all’evento.

Il programma

Nel corso di ogni giornata In ogni giornata verranno presentate delle nuove ed esclusive ricerche sul panorama italiano degli acquisti digitali: il customer journey dei prodotti fashion e lifestyle degli italiani; l’evoluzione del mercato e-commerce italiano nel food&grocery; gli acquisti online di prodotti farmaceutici e per la salute in Italia.

Di cosa si parlerà

I riflettori saranno puntati sui tre settori chiave dell’economia italiana Fashion&Lifestyle (5 ottobre), Food (6 ottobre) e Health & Pharma (7 ottobre), per discutere e ri-progettare le proprie strategie di crescita guidate dallo scenario digitale grazie all’intervento dei più autorevoli stakeholder, keynote ed esperti di settore che entreranno in relazione diretta con espositori, sponsor e partecipanti. Conferenze plenarie, sale meeting virtuali, tavole rotonde di envisioning – denominate Netcomm Innovation Roundtable – e workshop saranno un’opportunità di confronto per comprendere le sfide generate dalle tecnologie in ogni settore.

I trend digitali

“La rivoluzione digitale ha trasformato significativamente sia il modo di fare impresa che le richieste e le abitudini dei consumatori, divenuti sempre più consapevoli ed esigenti. In questo scenario, sono tre i principali trend che stiamo osservando: da un lato i brand, sia di moda che dell’alimentare ma anche dei prodotti per la salute, si sono chiesti come poter raggiungere e soddisfare il proprio consumatore globale e hanno creato siti eCommerce sempre più funzionali, oltre ad aver attivato la propria presenza sui marketplace”.

“La seconda importante dimensione è che tutti gli operatori che hanno sviluppato un’iniziativa di eCommerce hanno compreso quanto sia fondamentale conoscere a fondo il proprio cliente per offrire un servizio di qualità sempre più personalizzato e puntuale. Il terzo asse è l’internazionalizzazione delle vendite: più del 20% dei consumatori europei ha comprato in un Paese diverso dal proprio di residenza. Questo fenomeno sta cambiando profondamente la natura del commercio permettendo alle persone di accedere a un’offerta più ampia, ma costringendo le imprese a rivedere la propria organizzazione. Supportarle in questo cammino è il nostro obiettivo” commenta Roberto Liscia, Presidente di Netcomm.