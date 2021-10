A spiegarlo ad Aboutpharma in una video intervista è Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo Federazione nazionale malattie rare, che ricorda anche quali aspetti del percorso diagnostico terapeutico andrebbero rivisti e quali strumenti di governane clinica utilizzare. *CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI PFIZER

di HPS-AboutPharma

Lungo il cammino che va dalla diagnosi al trattamento sono diverse le difficoltà che vivono oggi i pazienti con amiloidosi da transtiretina. A iniziare dal ritardo diagnostico, dovuto alla mancanza di competenze dei medici che per primi prendono in carico il paziente. Quest’ultimo, per molto tempo si trova in un limbo con sintomi che non riesce a ricondurre a nessuna malattia, con un senso di smarrimento e solitudine che prova al momento in cui la malattia viene riconosciuta e alla complessità nel trovare centri di competenza specializzati.

Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo, Federazione nazionale malattie rare elenca tali criticità in una video intervista e suggerisce anche quali aspetti del percorso diagnostico terapeutico dell’amiloidosi andrebbero rivisti e ulteriormente perfezionati per migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Cosa migliorare nel percorso diagnostico terapeutico

“Andrebbe sempre fatta l’anamnesi familiare approfondita – spiega – perché certe volte in questo modo si arriva prima alla diagnosi”. Mentre la presa in carico “dovrebbe avvenire globalmente da parte del sistema, a iniziare dal medico di medicina generale, che deve condurre il paziente con amiloidosi lungo tutto il percorso, senza lasciare che sia il malato raro a recarsi dai diversi specialisti”.

Accesso non equo ai farmaci per i pazienti con amiloidosi

Punto particolarmente caro per la Federazione – che fa advocacy sulle malattie rare, attraverso colloqui costanti e continui con le istituzioni e la partecipazione a gruppi e tavoli di lavoro – è il ritardo nell’accesso ai farmaci. In alcune Regioni infatti possono passare anche nove mesi prima che un medicinale approvato dall’Agenzia italiana dei farmaci (Aifa) sia recepito nel prontuario regionale, generando iniquità sul territorio nazionale.

“Come Uniamo ci stiamo battendo per un accesso più equo nel più breve tempo possibile” ricorda la presidente, anche perché come nel caso dei farmaci per l’amiloidosi “si tratta di prodotti che rappresentano l’unica opzione di cura”.

Gli strumenti per una buona governance clinica

Tra gli strumenti utili per una buona governance clinica del paziente con amiloidosi, infine, Scopinaro ricorda la costituzione di un team multidisciplinare e una presa in carico che riporti il paziente al territorio. In modo che non debba spostarsi troppo dal domicilio, soprattutto considerando che spesso i centri di riferimento sono lontani dal luogo dove vive il paziente.

Homepage della rubrica ‘Amiloidosi da transtiretina: tra ricerca e accesso’

Con il contributo incondizionato di Pfizer