Una nuova tecnica Made in Italy per misurare l’infettività di un malato Covid-19

La nuova metodologia, basata sull'utilizzo della tecnica droplet digital Pcr (ddPcr), consente di conteggiare separatamente il numero di molecole di Rna genomiche e subgenomiche e di determinare il numero assoluto di molecole di Rna virale contenute nei tamponi molecolari

Una tecnica made in Italy consente oggi di misurare quanto è realmente infettiva una persona affetta da Covid-19. In particolare la metodologia – messa a punto analizzando 166 persone affette da Covid con differente grado di carica virale – permette di determinare il numero assoluto di molecole di Rna virale contenute nei tamponi molecolari utilizzati per individuare la positività al virus. La ricerca è stata pubblicata su Communications Biology e consentirà di comprendere meglio la dinamica dell’espressione di Sars-CoV-2 in diverse condizioni, e di mettere a punto strategie diagnostiche innovative per fronteggiare la pandemia.

Il gruppo italiano e l’infrastruttura Elixir

La ricerca è stata condotta dall’Istituto di biomembrane, bioenergetica e biotecnologie molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibiom) di Bari, dall’università degli Studi di Bari Aldo Moro, dall’università Statale di Milano, dall’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata e dal Laboratorio Covid dell’ospedale Di Veneredi Bari, con il supporto della piattaforma genomica e bioinformatica messa a disposizione dal nodo italiano dell’Infrastruttura di ricerca europea Elixir per le scienze della vita.

L’indice di infettività

A seguito dell’infezione da Sars-Cov-2 il virus produce due tipi di molecole di Rna, come spiegano i ricercatori. Un filamento di Rna di circa 30mila nucleotidi, corrispondente al genoma completo del virus. E una serie di molecole di Rna discontinue, dette anche trascritti subgenomici, che codificano per le proteine necessarie ad assemblare nuovi virioni e sono necessarie per la replicazione del virus. Queste molecole costituiscono un indice dell’attività direplicazione virale e, indirettamente, del grado di infettività di un soggetto affetto da Covid-19.

Misurare le molecole di Rna