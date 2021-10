Nel 2021 cresce l’acquisto online di farmaci e servizi sanitari da parte degli italiani (+43%)

È quanto emerge dalla ricerca consumer sull’acquisto online di prodotti farmaceutici e per la salute, realizzata dal gruppo di lavoro Netcomm digital health & pharma. Ecco i risultati principali dell’analisi, pubblicati in anteprima da AboutPharma

Gli italiani comprano sempre di più online i prodotti per la salute. Tanto che nel 2021, i tassi di crescita dell’e-commerce di Health and Pharma hanno raggiunto livelli ancora molto sostenuti, con un incremento che si attesta intorno al 43%. Sebbene la crescita sia inferiore rispetto al 2020 (+86% sull’anno precedente, ma pesano pandemia e lockdown), il valore di prodotti H&P venduti online quest’anno ha raggiunto complessivamente 1,5 miliardi di euro. Nel complesso sono 18 milioni gli italiani che comprano online H&P, di questi 5,6 milioni sono acquirenti abituali, in crescita del 20% rispetto all’anno passato.

Gli acquirenti italiani di prodotti e servizi per la salute, sia online che tramite i canali tradizionali, mostrano nel 2021 un profilo molto più maturo nell’uso dei canali digitali. In sintesi, non solo aumenta la spesa online, ma circa il 35% degli e-shopper hanno già un e-commerce di riferimento. Sono i dati che emergono dal report “Ricerca consumer sull’acquisto online di prodotti farmaceutici e per la salute”, realizzata dal gruppo di lavoro Netcomm digital health & pharma. I risultati dell’analisi, pubblicati in anteprima da AboutPharma, saranno diffusi giovedì 7 ottobre, nel corso della terza giornata del Netcomm Forum 2021 (5/6/7 ottobre).

Cambiano le abitudini di acquisto

“Il digitale è entrato di fatto nelle abitudini degli italiani per quanto riguarda la salute”, ha spiegato ad AboutPharma Roberto Liscia, presidente del Consorzio Netcomm. “Non era un risultato prevedibile fino a qualche anno fa. In questo contesto, l’impatto di Covid è stato decisivo perché ha portato di fatto a un cambio di abitudini negli acquisti online di prodotti farmaceutici da parte dei consumatori. Parliamo di quasi sei milioni di cittadini che oggi utilizza il canale e-commerce. In totale, solo nel 2021, sono stati acquistati in rete circa un miliardo e mezzo di prodotti sanitari. Per fare una sintesi, gli italiani vogliono servizi di prossimità e consegna veloce dei prodotti. Chi compra in rete, inoltre, tende a sviluppare un meccanismo di fiducia con il venditore, sia esso merchant o piattaforma. In questo contesto, la trustability è un elemento determinante per lo sviluppo della propria attività e lo sviluppo del proprio business”.

I trend del mercato e-commerce H&P

In Italia l’esperienza di acquisto online (riguardante tutti i beni e i servizi) coinvolge 28,5 milioni di individui. Tra questi, sono 18 milioni (il 63,2%) i soggetti che hanno effettuato online almeno un acquisto di prodotti di salute e benessere negli ultimi 12 mesi, in crescita del +1% rispetto al 2020, a fronte di una crescita del +75% nel 2020. Tra questi 18 milioni di H&P e-shopper, 5,6 milioni hanno acquistato prodotti Health & Pharma almeno quattro volte nell’arco temporale di un anno. Sono gli acquirenti abituali di H&P e sono in crescita nel 2021 del +20,7%, mentre nel 2020 erano cresciuti del 72%. In merito al profilo anagrafico degli e-shopper H&P, in una prima fase di evoluzione del fenomeno, gli acquirenti abituali di farmaci e prodotti per la salute mostrano una concentrazione più elevata nelle fasce d’età centrali, tra i 45 e i 54 anni. Ora non si osserva più questa dinamica e il profilo di età degli acquirenti online di categoria sono sensibilmente più giovani con un’elevata concentrazione nelle fasce d’età tra i 25 e i 44 anni.

Il valore del mercato

Il valore del mercato on-line di H&P è stimato pari a 1,5 miliardi di euro. Il valore medio dell’eCommerce H&P per acquirente online è pari a poco più di 80 euro nei dodici mesi. La spesa pro-capite annuale degli acquirenti abituali è di 112 euro, 21 euro in più rispetto al 2020. Gli acquirenti online abituali di prodotti H&P sono il 31% del totale e sviluppano il 42% del totale acquisti. Le tre categorie che sviluppano il maggior valore di acquisti online sono le vitamine, insieme a integratori e potenziatori, i prodotti di Ottica (occhiali da vista e lenti a contatto) e i prodotti naturali per la salute: su 100 euro spesi online in H&P, 46 sono relativi ai prodotti di queste tre categorie.

Quote di mercato per canale

Secondo quanto emerge dal rapporto, eRetailer generalisti e farmacie online hanno le quote di mercato maggiori, e in crescita nel 2021. Le farmacie online recuperano quote dopo una decrescita nel 2020, dovuta in parte anche alle tante difficoltà operative affrontate dal canale farmacia nel 2020. L’8,4% degli acquisti online di categoria avviene su siti specializzati in alcune categorie specifiche (lenti a contatto, ottica, prodotti naturali, vitamine e integratori, parafarmacie, etc.) e il 6,4% sul sito e-commerce del produttore. Il ranking delle tipologie di merchant a cui i consumatori si affidano per comprare online prodotti Health & Pharma subisce variazioni sulla base delle differenti categorie di prodotto, ma solo per alcune categorie.

Indagando la composizione delle vendite realizzate sui marketplace, prosegue il rapporto, le quote di mercato per tipologie di merchant subiscono delle significative variazioni. I marketplace, al netto delle vendite realizzate da merchant terzi, passano da 46,2% (era il 44% nel 2020) a 18,7% (era il 16,8% nel 2020). Le farmacie guadagnano pochi punti (+2%) grazie alle vendite fatte tramite gli eRetailer generalisti, mentre gli eRetailer di settore, diversi dalle farmacie, e i produttori incrementano notevolmente le proprie quote grazie alle vendite indirette tramite marketplace (rispettivamente +11% e +15%).

“Sorprende la quota di mercato degli e-retailer generalisti”, sottolinea Liscia. “In altre parole, abbiamo rotto due tabù: uno relativo alle farmacie online, l’altro legato al ruolo dei marketplace all’interno di questo settore, che è stato sempre molto fisico. Se invece guardiamo al ruolo delle vendite, si scopre che i produttori vendono per un valore pari al 7,7%, che però passa al 22% quando entrano in gioco i marketplace. In sintesi, possiamo dire che senza i marketplace non ci sarebbe stata questa fortissima crescita delle vendite online dei prodotti della salute. E che rappresentano sempre di più un punto di snodo del mercato di riferimento. È necessario allontanarsi dalla logica della piattaforma predatrice, e pensare a come tali strumenti possano rivelarsi dei partner strategici all’interno di un ecosistema digitale”.

Il percorso d’acquisto

Il percorso d’acquisto nel pharma è molto articolato e vede l’uso di diversi touch point, on e off line, in particolare nelle fasi precedenti l’acquisto. Il motore di ricerca si conferma il primo touch point, e il ranking rimane simile rispetto a quanto osservato lo scorso anno. Si nota un aumento della rilevanza relativa del passaparola (opinioni di amici, parenti, colleghi) e dei consigli di professionisti non sanitari (per es. nutrizionista, personal trainer, etc.) nell’orientare la scelta finale di acquisto.

Sempre più clienti sanno già dove comprare on-line prodotti di H&P. L’analisi degli acquisti online di prodotti health & pharma indica che in 35 casi su 100 si tratta di riacquisti, ovvero di ripetizioni di esperienze di acquisto online già fatte in passato. Nel 8,7% dei casi il cliente aveva già deciso il sito e-commerce, anche se non aveva già acquistato in precedenza.

Per alcune categorie di prodotto vi è la tendenza a ricomprare sempre lo stesso prodotto e/o marca. Questo è il caso ottica 56% (era il 46,5% nel 2020) di farmaci 52% (era il 46,2% nel 2020). Altre categorie, invece, presentano una quota di clienti “fedeli” decisamente più bassa.

“C’è un incrocio tra merceologie e comportamenti di acquisto che porta ad atteggiamenti diversi da parte del consumatore”, evidenzia Liscia. “Ogni merceologia e ogni tipo di acquirente ha un viaggio d’acquisto specifico. Detto ciò è evidente che ci sono alcuni cambiamenti importanti: primo, si tende a ricomprare nello stesso merchant con il quale si è stabilito un meccanismo di fiducia. La seconda cosa molto importante, che in particolare nella salute gioca sempre di più un ruolo significativo, riguarda consigli per gli acquisti, dove oltre al professionista cresce l’incidenza del passaparola”.

Driver di acquisto

L’atteggiamento generale degli acquirenti online di prodotti per la salute verso l’esperienza di acquisto online è guidato da considerazioni di convenienza (risparmio, offerte) e comodità. Nell’ultimo anno diminuisce la quota di quanti hanno scelto il canale online perché «forzati» dalle restrizioni e aumenta la quota di chi sceglie di acquistare online per la comodità di ricevere il prodotto a casa.

Conveniente, affidabile e veloce. La caratteristica più importante per un sito che vende prodotti health & pharma è che sia conveniente e in secondo luogo affidabile e sicuro. Rispetto agli scorsi anni diminuisce la domanda di sicurezza/ affidabilità in tutte le sue declinazioni (chiarezza, qualità). Si fa invece più forte la domanda di convenienza (prezzi inferiori rispetto al negozio) e di servizi di consegna/ ritiro più «articolati» e «multicanale».

Nel riflettere sul “perfetto” ovvero sui desiderata, la convenienza risulta più sentita di quanto poi si mostra tra i driver di acquisto reali pensando all’ultimo acquisto. 80,3% è la quota di consegne a casa, 13% il ritiro in locker/farmacia/uff. postale/negozio. Non si osservano trend rilevanti nel mix di consegna, se non un leggero aumento del ritiro in negozio/farmacia. Otto acquisti di prodotti per la salute su 10 sono pagati contestualmente all’acquisto online. Il metodo di pagamento più utilizzato è PayPal, seguito da carta di credito e prepagata. Si osserva una leggera diminuzione dell’uso di PayPal rispetto al 2019 (stabile invece il confronto).

Multicanalità

Cresce l’interesse verso tutti i servizi abilitati dalla multicanalità. Il servizio ritenuto più utile è la consegna a casa: la maggioranza degli acquirenti online di H&P accoglierebbe con favore questa possibilità. Segue la possibilità di prenotare il prodotto online e poi ritirarlo in un secondo momento presso un negozio o in un locker, leggermente favorita (anche se di poco) alla possibilità di prenotare per telefono (telefonata, sms, WhatsApp). L’idea di negozi completamente automatizzati (dove tutte le fasi del processo di acquisto avvengono tramite display, senza interazione con il personale del punto vendita) è considerata una possibilità interessante da un acquirente online di H&P su tre Il servizio in abbonamento è il servizio meno apprezzato anche se raccoglie comunque l’interesse di un quarto della popolazione

Digitale e servizi sanitari

Non solo e-commerce, gli italiani e in particolare coloro che comprano on-line H&P, sembrano già abituati a usare servizi di digital health. Il servizio più utilizzato e diffuso è la possibilità di scegliere e prenotare una visita o una prescrizione medica presso una struttura tramite un servizio di prenotazione online. Seguono le App dedicate allo stato di salute del paziente e le chat con lo specialista. Il video consulto (cioè la possibilità di fare un consulto con uno specialista a distanza tramite una videochiamata) è un servizio già stato utilizzato da un acquirente online su cinque.

Chi è già abituato ad acquistare online prodotti H&P ha un uso maggiore di questi servizi, doppio in quasi tutti i servizi analizzati. Gli Italiani sono già convinti che il digitale possa rendere più semplici, veloci, e di migliore qualità i servizi e le prestazioni mediche. Il digitale è percepito come un motore del miglioramento della sanità. Vi è generale accordo sul fatto che le app e le interfacce digitali porteranno a un miglioramento sia delle relazioni tra paziente e strutture sanitarie (in termini di semplicità e velocità) sia della qualità dei servizi e delle prestazioni mediche offerte dalle strutture sanitarie.

I consumatori italiani vedono la farmacia centrale anche nel nuovo contesto. Nonostante i cambiamenti in atto, è opinione diffusa che le farmacie sul territorio continueranno a mantenere un ruolo centrale e capillare. Per farlo dovranno però trasformare la loro offerta e proponendo al paziente/consumatore nuove attività e servizi oltre alla vendita di prodotti. Secondo i rispondenti l’abitudine di acquistare in farmacia andrà progressivamente a ridursi. Poco meno di un rispondente su tre (27%) ritiene che l’online non potrà mai sostituire le farmacie vs un Il 42% che ritiene l’online un’alternativa alla farmacia.

Nota metodologica

I dati della ricerca sono ricavati da interviste eseguite online sul panel di ricerca di Human Highway (OpLine). Il campione è formato da uomini e donne di almeno 18 anni di età, acquirenti online ed è rappresentativo della popolazione italiana di e-buyer abituali e sporadici. I rispondenti sono stati contattati via email tra il 26 agosto e il 6 Settembre 2021.

Il campione è stato ponderato per quote di sesso per età, zona geografica di residenza, dimensione del centro di residenza, titolo di studio, device utilizzato per la connessione e frequenza di acquisto online di qualsiasi prodotto/servizio (acquirente online abituale vs. sporadico). Il numero di casi validi raccolti per rappresentare l’universo degli acquirenti online è pari a 2.562.

Il numero di casi raccolti per rappresentare gli acquirenti online di prodotti della categoria Health & Pharma sono 1.701 casi. Nell’edizione 2021 è stato mantenuto lo stesso perimetro e metodologia di ricerca del 2020. Le categorie considerate nel perimetro H&P sono prodotti per l’automedicazione (Farmaci OTC, SOP, Integratori e Dispositivi medici), prodotti dermatologici, prodotti per la medicazione, alimenti e dietetici, prodotti omeopatici, strumenti e accessori elettromedicali, per la diagnostica e l’ortopedia e la categoria ottica (lenti a contatto, occhiali da vista e altri prodotti di ottica).