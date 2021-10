Puglia, nasce una centrale operativa per la telemedicina

La Regione, apripista in Italia, inaugura una struttura chiamata “COReHealth” per innovare i percorsi di cura delle cronicità

Nasce in Puglia CORHealth, la prima centrale operativa regionale per la telemedicina. L’ha istituita l’Agenzia regionale per la salute e il sociale (Aress). L’iniziativa è stata presentata al Forum Mediterraneo in Sanità 2021 di Bari (5-7 ottobre).

Una centrale operativa in Puglia

Il nome completo di CORHealth è Centrale operativa regionale di telemedicina della cronicità e delle reti cliniche. “I pazienti – spiega una nota – possono essere curati da casa, accompagnati ad una auto-gestione della propria malattia cronica riducendo così le ospedalizzazioni e le visite presso gli ambulatori e i medici”.

In questo progetto l’Aress è supportata dall’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico Giovanni XXIII di Bari, sia per la componente sanitaria necessaria all’erogazione delle prestazioni, sia per la ospitalità logistica della componente operativa e tecnologica, valorizzando e sfruttando quanto già realizzato per la centrale operativa della telecardiologia.

Gli strumenti

La Centrale mette a disposizione del team di cura (medici e infermieri) una piattaforma cloud per la gestione telematica dei propri pazienti offrendo, fra i principali servizi, percorsi di monitoraggio personalizzati dei pazienti (telemonitoraggio), servizi di teleassistenza, televisita, teleconsulto e telecooperazione sanitaria, servizi digitalizzati per la presa in carico, la personalizzazione e gestione dei piani di cura dei pazienti, gestione logistica/magazzino dei kit dispositivi medici.

Ai pazienti viene fornito un kit di dispositivi medici (tablet, saturimetro, multiparametrico, bilancia, etc..) per la rilevazione e al monitoraggio in tempo reale dei parametri salienti. È anche previsto un sistema automatico di allarme per alcuni parametri.

Una app, disponibile per Android e iOS da fine ottobre, permette al paziente di restare in contatto col proprio medico specialista e col caregiver (videochiamate e chat), di consultare l’agenda delle televisite programmate col proprio team di cura, permette la visualizzazione del proprio piano terapeutico e l’inserimento dei parametri vitali che vengono comunicati al medico in tempo reale. Favorisce inoltre la misurazione della compliance al percorso di cura (assunzione di farmaci, stile di vita).

Casa come luogo di cura

“Il futuro della medicina passa attraverso la trasmissione dei dati e la consultazione a distanza dei risultati, degli esami. Questo serve a superare ostacoli naturali, situazioni di difficoltà, ma soprattutto a fare in modo che la propria abitazione divenga il luogo migliore dove essere curati”, commenta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.