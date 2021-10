Dispositivi diagnostici in vitro, parte la rubrica online sul regolamento europeo

AboutPharma online e 1MED presentano una guida ai cambiamenti introdotti dal nuovo Ivdr. Dal numero 192 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON 1MED

Creare consapevolezza tra gli stakeholder del settore, raccontando i cambiamenti che dovrà affrontare il mondo dei dispositivi diagnostici in vitro, a partire dall­’applicazione del Regolamento europeo (Ivdr), prevista per il 26 maggio 2022. Al via su AboutPharma online una nuova rubrica dal titolo: “Ivdr: sfide e opportunità del nuovo Regolamento”, un contenitore di approfondimento realizzato in collaborazione con 1MED, Cro specializzata nel medtech.

Una rivoluzione da interpretare

“Ivdr è una vera e propria rivoluzione e molte aziende fabbricanti sono alla ricerca di indicazioni chiare e di soluzioni per affrontare un cambiamento di questa portata”, spiega Enrico Perfler, Ceo di 1MED. “Stiamo parlando di nuovi requisiti che possono mettere a rischio l­80% dei dispositivi diagnostici in vitro in commercio. Tali dispositivi avranno bisogno di un Organismo Notificato (ON) per ottenere la marcatura CE ed essere commercializzati. Cosa significa? Un grande impegno di risorse da parte delle aziende per adeguare la propria documentazione tecnica che sarà ispezionata appunto da un Organismo Notificato. Le criticità maggiori saranno la gestione del rischio del dispositivo e la pianificazione e conduzione di studi per la valutazione delle sue performance ce, non solo in fase di certificazione, ma anche durante la fase di utilizzo in condizioni real world”.

Prodotti fuori mercato

Mentre la data di applicazione di Ivdr si avvicina, molte aziende del settore hanno bisogno di più tempo per affrontare i cambiamenti introdotti dal Regolamento europeo. Tuttavia fare affidamento su uno slittamento della data di applicazione, anche se ipotizzabile, è molto rischioso. La maggiore preoccupazione per gli stakeholder è che buona parte dei prodotti non possano essere mantenuti sul mercato a partire da quella data. “Per un fabbricante di Ivd far fronte ai numerosi requisiti introdotti rispetto al passato può portare a investimenti anche importanti per mantenere i prodotti sul mercato. La sfida è riuscire ad adeguarsi a questo cambiamento senza perdere competitività”. Per far fronte ai numerosi problemi descritti fino a qui, 1MED propone un supporto a due livelli.

Formazione e consapevolezza

“Da una parte interveniamo sul fronte della formazione e della consapevolezza. Soprattutto a questo scopo serviranno i contenuti pubblicati su AboutPharma online. Poter condividere informazioni come, ad esempio, quali sono i requisiti e le aspettative degli Organismi Notificati in merito alla conformità ad Ivdr. Informare e creare consapevolezza sono fondamentali. Il secondo aspetto riguarda il nostro ruolo di consulenti. Andiamo a integrare le competenze regolatorie lavorando a stretto contatto con il team dell­’ azienda con l­’obiettivo comune di assicurare sia la conformità regolatoria sia la commercializzazione di prodotti sempre più sicuri e performanti. Con il cliente pianifichiamo la strategia regolatoria che possa portare alla certificazione nel modo più affidabile e adatto al prodotto. Mentre dal punto di vista operativo, forniamo supporto nell’­elaborazione della documentazione tecnica che viene ispezionata dall­’Organismo Notificato”.

Di cosa si parla

I contenuti della rubrica riguarderanno temi diversi tra loro: dalle novità introdotte dal Regolamento, alla sorveglianza post market, passando per la generazione di evidenze sulle performance dei prodotti e studi pre e post market. 1MED è una CRO (Contract research organization) che fornisce servizi di consulenza regolatoria e di gestione full-service di studi clinici per dispositivi medici, prodotti combinati e diagnostici in vitro. Nata nel 2014, oggi è formata da un team multidisciplinare di circa 70 persone specializzato nel medtech.

