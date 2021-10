Gli eredi di Henrietta Lacks fanno causa a Thermo Fisher per l’uso delle cellule HeLa

Le cellule "immortali" di Lacks – prelevate senza consenso della proprietaria – “vivono” nei laboratori di tutto il mondo e sono state utilizzate per alcune delle scoperte scientifiche più rivoluzionarie della storia recente

La storia delle cellule “HeLa” inizia circa 70 anni fa, quando Henrietta Lacks morì di cancro. Le sue cellule proprio a causa di una mutazione provocata dal tumore erano in grado di produrre una nuova generazione ogni 24 ore. Per questo vennero ribattezzate “immortali” e prelevate senza consenso della proprietaria. Oggi riprodotte in migliaia di miliardi di copie, “vivono” nei laboratori di tutto il mondo e sono state utilizzate da diverse causa farmaceutiche a scopo di lucro. Per questo dopo decenni gli eredi hanno fatto causa alla Thermo Fisher Scientific per aver profittato dalle cellule “immortali”

Il “furto” delle cellule “HeLa”

Le cellule “Hela” – così chiamate dalle iniziali della loro involontaria donatrice – son state raccolte dal medico della Johns Hopkins University George Gey mentre Henrietta era sotto anestesia e si sottoponeva a un trattamento per il cancro alla cervice presso il Johns Hopkins Hospital nel 1951. Dopo aver scoperto che le sue cellule erano in grado di riprodursi ripetutamente e sopravvivere più a lungo di altre, Gey ha iniziato a condividere le cellule “immortali” con altri scienziati e ha prelevato altre cellule dal corpo di Lacks dopo la sua morte, senza che la sua famiglia ne fosse a conoscenza.

Le applicazioni delle cellule HeLa

Nei decenni successivi la linea cellulare HeLa è stata utilizzate in alcune delle scoperte scientifiche più rivoluzionarie della storia recente. Dalla convalida del primo vaccino antipolio allo sviluppo dei vaccini contro il papillomavirus umano. Sono volate nello spazio, sono servite per studiare l’herpes, la leucemia e il Parkinson. Le cellule di Lacks sono state utilizzate in decine di migliaia di studi, che abbracciano tumori, Aids, fecondazione in vitro, radiazioni e altro, e sono state anche fondamentali per la creazione di tecniche di mappatura genetica che hanno portato al Progetto Genoma Umano.

Una manna per la ricerca

Sono state le prime cellule “immortalizzate” in laboratorio e dagli anni ’50 rappresentano una manna per la ricerca: ce ne sono tante in giro per il mondo che, se affiancate una all’altra, avvolgerebbero per tre volte la circonferenza del pianeta. I tessuti malati di Henrietta hanno prodotto 50 milioni di tonnellate di cellule, pari a cento Empire State Building. Ogni mese la scienza produce 300 studi basati su di loro che si aggiungono a una”’biblioteca” medica di oltre 60 mila saggi.

La causa contro Thermo Fisher Scientific

La proprietà di Lacks, supervisionata da suo nipote Ron Lacks, ha intentato una causa contro Thermo Fisher Scientific lo scorso 4 ottobre, sostenendo che l’azienda statunitense abbia continuato a riprodurre e vendere le cellule HeLa di Lacks senza chiedere o assicurarsi il consenso della sua famiglia o condividere i profitti con loro.

Secondo tanto riporta l’accusa ci sarebbero una dozzina di linee di prodotti attualmente disponibili di Thermo Fisher che utilizzano cellule HeLa. Sostengono inoltre che l’azienda statunitense utilizzi anche il materiale genetico di Lacks nei suoi servizi di sviluppo e produzione a contratto per altre aziende biotecnologiche e farmaceutiche.

Il risarcimento per gli eredi

Henrietta era una contadina della Virginia madre di cinque figli, discendente di schiavi e analfabeta. L’industria del farmaco ha guadagnato miliardi grazie alla sua eredità genetica, eppure i suoi discendenti sono così poveri che molti non possono neppure pagare l’assicurazione per la salute.

“La Thermo Fisher fece la scelta consapevole di riprodurre in massa le sue cellule, approfittando di un sistema medico ingiusto dal punto di vista razziale”, ha riferito Ben Crump, l’avvocato dei diritti civili che rappresenta i discendenti e che in passato ha lavorato per le famiglie di Trayvon Martin, Michael Brown, Breonna Taylor e George Floyd.

Se Henrietta morì inconsapevole di tutto, solo decenni più tardi, negli anni ’70, i discendenti entrarono a conoscenza dei fatti, senza tuttora aver ricevuto nessun risarcimento. L’azione legale, se accolta, mira a risarcire la famiglia e prevenire che Thermo Fisher possa usare le cellule in futuro senza ulteriore autorizzazione.