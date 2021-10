Abbassare l’Iva su cure e pet food: nuovo appello dell’Anmvi

La richiesta è di portarla dal 22 al 10 per cento. Secondo l’associazione dei medici veterinari “potrebbe essere la volta buona”, ora che la revisione delle aliquote fiscale è sull’agenda del Governo Draghi

Potrebbe essere la volta buona per abbassare l’Iva su cure veterinarie e pet food. Ne è convinta l’Anvmi, l’associazione nazionale medici veterinari italiani, che rilancia il suo appello per il passaggio dall’aliquota al 22% a quella del 10%, già applicata per i farmaci destinati agli animali.

La revisione delle aliquote

“Siamo fiduciosi che il Presidente del Consiglio Mario Draghi riesca a spostare la nostra Iva in fascia agevolata. Può essere davvero la volta buona. Questo è il momento storico più favorevole e perché sulle aliquote si muovono contemporaneamente sia il Governo Draghi che la Commissione europea”, commenta il presidente dell’Anmvi, Marco Melosi. “I proprietari italiani -conoscono ormai bene il concetto one health, sanno che curare gli animali è curare le persone. E sanno anche che alimentarsi è un bisogno primario anche per gli animali da compagnia, sia nelle case che nei rifugi. Lo ribadisco – conclude Melosi ­– l’Anmvi crede in questo contesto storico straordinario”.

Abbassare l’Iva su cure e pet food

Per l’associazione restano “valide e attuali” le argomentazioni della lettera aperta firmata nel 2020 da numerose sigle promotrici di un allineamento definitivo, al ribasso, delle aliquote Iva applicate al settore della salute e del benessere animale. Nel 2021 le stesse ragioni sono avvalorate, sottolinea Anmvi, dalla concomitante riforma europea delle aliquote alla quale si aggancerà la riforma fiscale italiana. Una curiosità: anche Mario Draghi è un pet owner, possiede un bracco ungherese. La domanda dell’Anmvi è legittima: sarà più sensibile alla causa di milioni di proprietari?