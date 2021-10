Nanoparticelle stampate in 3D per drug delivery a basso costo

All’Università di Urbino “Carlo Bo” sono stati sviluppati e prodotti sistemi per la microfluidica denominati chip, a base polimerica o lipidica. I primi realizzati inglobano cannabidiolo (Cbd) che non ne ha alterato le caratteristiche. Dal numero 192 del magazine

di Giulia Annovi

Le nanoparticelle sono veicoli utilizzati sempre di più in medicina per la cura e la diagnosi di diverse patologie. Note anche con il nome di sistemi colloidali nanometrici, la loro produzione in larga scala ha subito una importante accelerazione con l’introduzione della microfluidica. A rendere questa tecnologia un sistema duttile e sostenibile dal punto di vista economico ci ha pensato Luca Casettari, professore associato dell’Università di Urbino “Carlo Bo”. Casettari ha sviluppato e prodotto sistemi per la microfluidica, chiamati chips, utilizzando la stampa 3D.

“La microfluidica è la tecnica migliore per produrre sistemi colloidali nanometrici in grande quantità e in poco tempo”, spiega Casettari. “Con la tecnologia di stampa 3D è possibile realizzare chips personalizzati direttamente in laboratorio (Rapid Prototyping). Il sistema è poi facilmente scalabile, mantenendo gli stessi parametri di partenza. La creazione di chips tramite stampa 3D unisce la robustezza della microfluidica alla versatilità e alla convenienza economica tipica dell’additive manufacturing”. La descrizione dettagliata della tecnica di realizzazione dei chip e delle caratteristiche che sono determinanti nella corretta formazione di nanoparticelle lipidiche o polimeriche sono riportate nell’articolo di Tiboni e colleghi, pubblicato sull’International Journal of Pharmaceutics nel 2021.

La microfluidica in un chip

L’uso della microfluidica per formulare nanoveicoli per il trasporto di farmaci non è un’idea nuova. Anzi, la tecnica oggi è la più promettente per la produzione di nanoparticelle in larga scala ed è in continua diffusione.

Ma come funziona tale tecnologia? Attraverso canali submillimetrici che corrono all’interno di un supporto, il chip, è possibile miscelare volumi molto piccoli di soluzioni differenti. Controllando le concentrazioni e le composizioni di eccipienti e solventi o parametri fisici, come la velocità del flusso, è possibile definire le caratteristiche della formulazione finale dei nanoveicoli.

Il controllo del flusso dei liquidi è un fattore fondamentale nel processo di produzione delle nanoparticelle. Nel caso del chip creato tramite stampa 3D, il flusso è regolato da un sapiente disegno geometrico dei due canali che, incontrandosi, permettono la miscela delle soluzioni contenenti principio attivo ed eccipienti fornendo in maniera passiva l­energia necessaria alla formazione dei nanoveicoli. I chip creati presso l’Università di Urbino “Carlo Bo” sono due: nel primo i due canali di iniezione si incontrano e procedono in modo lineare, ma il percorso del liquido è regolato da rilievi a zig-zag; il secondo ha un percorso circolare asimmetrico.

“I fluidi, miscelandosi lungo tali percorsi acquisiscono l­’energia necessaria per permettere agli eccipienti e ai principi attivi di assemblarsi. Tramite il metodo della fluidodinamica computazionale abbiamo simulato l’­interazione tra i fluidi all’­interno dei canali dei chips. In questo modo abbiamo potuto stabilire le corrette caratteristiche dei canali, affinché le due soluzioni iniettate potessero incrociarsi un numero sufficientemente elevato di volte per ottenere una miscelazione efficiente”.

La selezione del materiale e della tecnica di stampa ha reso possibile una definizione così precisa delle dimensioni dei canali e delle geometrie. Il materiale usato per i chip è il polipropilene, un polimero di‑uso nella stampa 3D, disponibile a costi contenuti, robusto, flessibile e noto per essere resistente a numerosi solventi organici. La tecnica di stampa impiegata è la Fused Deposition Modelling o Fdm, che prevede la deposizione del materiale polimerico fuso per estrusione. L­’introduzione della stampante 3D in sostituzione a metodi di produzione molto più complessi rende possibile la realizzazione di chips in qualsiasi laboratorio.

La stampa 3D, infatti, permette un notevole risparmio di risorse consentendo di realizzare un chip a un costo di pochi euro, laddove affidarsi a macchinari costosi e chip preformati può generare una spesa di diverse migliaia di euro.

L’esperimento con il cannabidiolo

“Il chip che abbiamo creato è un esempio pratico di ciò che è possibile ottenere usando le nostre simulazioni e la nostra tecnica di stampa. Cambiando i parametri formulativi è possibile ottenere nanoparticelle con caratteristiche differenti o capaci di inglobare molecole diverse”. Le nanoparticelle realizzate tramite i due chips appena descritti sono a base polimerica o lipidica e inglobano cannabidiolo (Cbd), un principio attivo lipofilo.

“Abbiamo scelto il CBD per misurare l­’efficienza di incapsulamento delle nanoparticelle. Se il caricamento di un farmaco idrofilo o molecole diverse, come anticorpi o acidi nucleici, dovesse risultare insufficiente, la geometria del chip si potrebbe velocemente adattare ed ottimizzare in base alla necessità”.

L’­introduzione del CBD nelle nanoparticelle non ne ha alterato le caratteristiche, segno che la loro formazione è influenzata dalle dinamiche di preparazione tramite la microfluidica. Un altro aspetto positivo che riguarda la produzione tramite chip è il fatto che è un metodo facilmente scalabile. “È possibile disporre diversi chip in serie, moltiplicando facilmente la produzione secondo il principio del continuing manufacturing. Si ottiene una produzione a ciclo continuo, senza sprechi e senza la necessità di ricorrere a svariate tecniche per ottenere lo stesso risultato”.

La ricerca futura

La ricerca sulle migliori piattaforme per la produzione di nanoparticelle non si ferma qui. “In futuro, vorremo continuare a sviluppare chips. Il nostro obiettivo è identificare nuove strategie per creare chips ancora più multifunzionali”, ha raccontato Casettari. Ciò consentirebbe di introdurre, ad esempio, nuove modificazioni superficiali dei sistemi colloidali, tramite chips dedicati stampati in 3D. Perché ciò si realizzi, saranno molto utili anche i commenti dei colleghi che Casettari ha coinvolto nella fase di test dei chips. “Abbiamo condiviso i nostri chips e avviato collaborazioni con colleghi appartenenti a importanti gruppi internazionali che li stanno testando con risultati preliminari molto promettenti”.

Una tecnologia senza brevetto

Casettari crede molto nella collaborazione internazionale. Lo dimostra la condivisione del suo dispositivo per la creazione di nanosistemi di drug delivery, che peraltro non è protetto da brevetto in modo che possa essere liberamente utilizzabile. Lo stesso desiderio lo anima per portare più conoscenza e un maggiore utilizzo della stampa 3D nell’­ambito farmaceutico. Una maggiore diffusione della stampa 3D potrebbe contribuire alla personalizzazione di forme di dosaggio: le compresse potrebbero essere prodotte quotidianamente e su misura per pazienti pediatrici o anziani o con esigenze variabili nel tempo.

Inoltre, la stessa tecnologia potrebbe servire per creare sistemi utili alla produzione farmaceutica o al controllo di qualità. “Sono tra i promotori di un network che coinvolge decine di ricercatori provenienti da quindici Paesi europei, sia a livello accademico che industriale. Alla nostra chiamata hanno risposto i principali players europei che lavorano in questo specifico settore. È una grande opportunità per creare nuove collaborazioni, raccogliere fondi e fare conoscere le potenzialità della stampa 3D in ambito pharma”.

Con la microfluidica si fanno anche i vaccini anti-covid

Negli anni ‘70 abbiamo assistito allo sviluppo dei primi farmaci caricati in liposomi, usati come vettori per trasportare i principi attivi in modo efficiente. I liposomi sono stati scoperti intorno agli anni ‘60. Si tratta di particelle formate da un doppio strato lipidico che si organizza spontaneamente in acqua. Sono stati i primi vettori nanometrici per il trasporto di farmaci. In clinica, hanno impiegato le nanoparticelle lipidiche per somministrare chemioterapici o come mezzo di contrasto per la risonanza magnetica nucleare. Le prime tecniche di produzione si basavano sull’evaporazione di strati sottili o la nanoprecipitazione. Ma non assicuravano riproducibilità in larga scala ed erano tecniche laboriose. La microfluidica è stata la rivoluzione nel campo della produzione di nanoparticelle lipidiche.

Questo sistema risulta riproducibile, adattabile a diverse esigenze e integrabile con altre tecnologie. Il suo sviluppo è cominciato negli anni ‘70 e oggi si è rivelata la tecnica di elezione per la produzione dei vaccini anti Covid-19 a mRNA. I vaccini Pfizer/BioNTech e Moderna usano vettori prodotti tramite microfluidica e composti principalmente da fosfolipidi, lipidi associati a polietilene glicole (PEG) e colesterolo.