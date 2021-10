Tumore alla prostata, identificati batteri che portano alla resistenza farmacologica

Un gruppo di ricercatori italiani hanno dimostrato che il microbioma si arricchisce di determinate specie batteriche nei pazienti che sviluppano una resistenza alle terapie anti-androgeniche. Conoscere i batteri può portare a strategie per invertire la tendenza

C’è un meccanismo che rende il cancro alla prostata resistente alla terapia anti-androgena ed è legato al microbioma intestinale. Questa popolazione di microorganismi che vivono nel nostro intestino (che si aggira intorno al trilione) ha un’influenza molto importante sui meccanismi che regolano l’equilibrio biologico del nostro corpo. Un gruppo dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM), dell’Istituto Oncologico di Ricerca (IOR) di Bellinzona e dell’Institute of Cancer Research di Londra è riuscito a dimostrare che il microbioma, sia in alcuni modelli animali che negli essere umani, si arricchisce di certe specie batteriche particolari nei casi in cui si registra una resistenza alle terapie anti-androgeniche. La ricerca è stata pubblicata su Science.

La residenza farmacologica

Il cancro alla prostata è il tumore maligno più frequente nell’uomo e la sua incidenza sta aumentando. Gli ormoni maschili (androgeni) sono il fattore principale tra quelli che ne stimolano la crescita e per questa ragione, nei casi che lo richiedono, vengono utilizzati farmaci che bloccano la produzione di androgeni. Utili nelle fasi iniziali della malattia, in cui riescono a bloccarla, ma non in quelle successive. Dopo un periodo variabile di tempo infatti il tumore diventa spesso resistente a questo approccio terapeutico, con una conseguente prognosi diventa più infausta.

Batteri utili e batteri dannosi

La scoperta in questo contesto, potrebbe avere in futuro un’enorme importanza. Grazie ad analisi molto complesse, i ricercatori sono stati in grado di identificare sia di batteri che favoriscono la resistenza farmacologica sia batteri che la contrastano , creando quindi le condizioni per una prognosi migliore o peggiore.

“Queste specie batteriche – spiega Andrea Alimonti ordinario del Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova, e Principal Investigator dello studio – sono in grado di produrre androgeni partendo da alcuni precursori metabolici. Così facendo sono in grado di stimolare la crescita tumorale nei pazienti, anche quando le terapie sono state in grado di eliminare gli androgeni prodotti dai testicoli e dalle ghiandole surrenali”. “La nostra scoperta apre la strada a strategie terapeutiche, che grazie alla manipolazione del microbioma, potrebbero annullare lo sviluppo di specie batteriche produttrici di androgeni”, aggiunge Alimonti.

Uno “yogurt” contro la resistenza farmacologica

La visione o addirittura il sogno del gruppo dei ricercatori è di arrivare un giorno a produrre “uno yogurt” pieno di batteri “buoni”, in grado di prevenire la trasformazione del tumore della prostata in una situazione di resistenza alla terapia antiandrogena. “Stiamo già cercando partner industriali che siano disposti a supportare i nostri studi, per verificare se questo sogno sia realizzabile”, conclude Alimonti. Lo stesso gruppo di istituti, che ha portato avanti le ricerche sfociate in questo articolo di Science, sta già intraprendendo ulteriori studi per chiarire ulteriormente questa complessa materia.