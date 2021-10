Antibiotici, Sandoz completa l’acquisizione del business delle cefalosporine da Gsk

La società svizzera ha acquisito i diritti su tre marchi (Zinnat, Zinacef e Fortum) che hanno registrato un fatturato combinato di circa 140 milioni di dollari nei mercati di riferimento

Sandoz ha completato con l’acquisizione del business delle cefalosporine da Gsk. Grazie a questa operazione, si legge in una nota diffusa dalla società svizzera, Sandoz ha acquisito i diritti su tre marchi (Zinnat, Zinacef e Fortum) in più di 100 mercati, rafforzando ulteriormente la sua posizione di player globale nel settore degli antibiotici. Nel 2020, prosegue la nota, i tre marchi hanno registrato un fatturato combinato di circa 140 milioni di dollari nei mercati di riferimento.

Sandoz rafforza la propria offerta

“Gli antibiotici sono la spina dorsale dei moderni sistemi sanitari e un pilastro centrale della nostra offerta mondiale per i pazienti Sandoz”, ha affermato Richard Saynor, Ceo di Sandoz. “Il successo e la tempestiva conclusione di questa importante transazione è un’ulteriore prova del nostro impegno in Sandoz ad essere un fornitore leader globale di questi farmaci essenziali.

Il mercato delle cefalosporine

“Le cefalosporine sono il più grande segmento di antibiotici per vendite globali e questa acquisizione completa la nostra posizione n. 1 nelle penicilline generiche, l’altro segmento chiave. Inoltre, ci prepara per ulteriori sinergie guidate da una maggiore presenza promozionale in tutti i mercati”.+

I dettagli dell’operazione

L’operazione esclude i diritti su alcuni marchi precedentemente ceduti da Gsk negli Stati Uniti, in Australia e in Germania. Gsk manterrà anche i diritti completi del marchio in Cina (esclusi Taiwan, Hong Kong e Macao), India, Pakistan ed Egitto e ad alcuni marchi in Giappone.

Strategia di Sandoz

In linea con la sua strategia di produzione integrata, Sandoz intende a lungo termine produrre Zinnat nei siti della propria rete, che ha la produzione globale di antibiotici incentrata sul suo sito di produzione principale a Kundl, in Austria. A maggio, Sandoz ha annunciato l’intenzione di investire più di 150 milioni di euro nella sua rete europea di antibiotici, unica nel suo genere, integrata verticalmente.