Revorg e Ibsa: insieme in Europa per gestire agenti e Isf

Si consolida la collaborazione tra l'azienda italiana specializzata in software dedicati al life science e la multinazionale farmaceutica svizzera. Un progetto esteso per creare un'unica regia del canale di vendita e di informazione medico scientifica.

Revorg e IBSA replicano il successo italiano implementando BeGood, la soluzione CRM di Revorg per la gestione degli agenti e degli isf, su scala europea. Nel dettaglio, Revorg estenderà la soluzione informatica in alcuni Paesi europei in cui ha sede la multinazionale farmaceutica svizzera. IBSA negli ultimi anni sta crescendo in tutto il mondo attraverso un’espansione costante. È presente in oltre ottanta Paesi e cinque continenti, con venti filiali, in Europa, Cina e Stati Uniti e impiega duemila persone distribuite fra la sede centrale, le filiali e i siti produttivi, con un fatturato consolidato di 700 milioni di franchi svizzeri.

La soluzione

Attualmente è già stata completata l’estensione della soluzione CRM BeGood per la gestione della rete di agenti della linea Derma, in Spagna, Belgio e Olanda. In Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, Portogallo e Francia si è in fase di avvio e a seguire partirà anche in Polonia. Per quanto riguarda, invece, gli Isf della linea Pharma, oltre all’Italia, la soluzione tra poco sarà implementata anche in Spagna, Portogallo e Austria. La soluzione si presta a essere utilizzata in larga scala ed è facilmente implementabile anche in diverse lingue.

BeGood permette, inoltre, di utilizzare un database medico proprietario o una piattaforma di terze parti. Attualmente si sta lavorando anche all’implementazione di un modulo per la gestione del lusso della documentazione e materiale informativo per gli Isf, attraverso un sistema che tiene traccia dell’intero iter approvativo con grandi vantaggi operativi, gestionali e di controllo. La soluzione BeGood si integra con l’ERP IBSA Corporate (SAP 4 HANA) e gli ordini raccolti sul territorio confluiscono nel gestionale per un allineamento sia in entrata che in uscita, al fine di avere un unico punto di accesso per acquisire informazioni univoche e in tempo reale sul territorio.

I vantaggi

Con la soluzione BeGood Corporate, che convoglierà i dati in un unico punto, si semplifica notevolmente, sia il lavoro dell’headquarter sia quello delle filiali che hanno ben accolto e apprezzato il nuovo progetto. La soluzione sarà disponibile su dispositivi mobili tablet (iPad) e web nella lingua del Paese e, grazie alla semplicità d’uso, sarà sufficiente una breve formazione per apprezzare tutta la sua efficacia. Dal punto di vista della filiale si abbattono così i costi di gestione e manutenzione del sistema con un conseguente aumento della visibilità dell’headquarter. Grazie alla soluzione Visual Analytics di BeGood i dati saranno accessibili in tempo reale in totale sicurezza senza dover attendere la fine del mese per una reportistica dettagliata consolidata. L’ampiezza internazionale del progetto prevederà anche lo spostamento su cloud della soluzione, garantendo livelli di servizio tra i più elevati e accessibilità nella massima sicurezza.

Il contributo di Revorg

Revorg è stata capace di comprendere le esigenze di IBSA con grande flessibilità e padronanza del settore, in cui opera da oltre quarant’anni. La competenza messa in campo è notevole e fa la differenza, in progetti in cui è indispensabile, oltre alla conoscenza IT, avere un quadro preciso del modello di business e delle esigenze specfiche di una multinazionale farmaceutica. “Ciò che fa di Revorg un partner con cui è piacevole ed efficace lavorare è, oltre alla preparazione, la disponibilità delle persone e il continuo aggiornamento sugli stati di avanzamento del progetto”, afferma Giuseppe Bungaro, Head of Information Technology, IBSA. “La vicinanza al business – per cogliere le esigenze – e all’IT – per trasformarle in un processo reale -, è alla base del successo della nostra partnership”.

