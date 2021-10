In Veneto è stato abolito il prontuario ospedaliero per accelerare la disponibilità dei farmaci che costituiscono una nuova o unica opzione di cura per i pazienti. Questo avviene anche per le cure per l’amiloidosi da transtiretina. *CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI PFIZER

Le associazioni dei pazienti con amiloidosi lo avevano ribadito più volte (anche ad AboutPharma in una video intervista): è troppo lungo il tempo che intercorre tra l’autorizzazione di un farmaco da parte dell’Agenzia dei medicinali europea (Ema) e la sua effettiva disponibilità a livello regionale. Il disagio è tanto più grave nel caso di terapie innovative che rappresentano anche l’unica opzione di trattamento, come nel caso dei farmaci per l’amiloidosi da transtiretina.

Abolire il prontuario?

Il percorso di approvazione di un farmaco in Italia prevede che una volta arrivato il via libera dall’Ema, spetti all’Aifa autorizzarne l’immissione in commercio e infine alle Regioni inserirlo nei propri prontuari ospedalieri. Ciò può comportare ritardi anche di mesi. Ma non in Veneto, come racconta Paola Facchin, responsabile dell’Unità di Epidemiologia e Medicina di Comunità, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell’Università degli Studi di Padova e coordinatrice della Rete per le malattie rare Regione Veneto. Qui il prontuario è stato abolito dagli ospedali. “Nel momento in cui l’Aifa pubblica la sua determina, il nostro sistema informativo per le malattie rare, attraverso il quale i Centri possono prescrivere tutti i trattamenti, viene aggiornato e dopo due o tre giorni il farmaco è disponibile”.

Ritardo nella presa in carico

Per Paola Facchin, quindi, nel caso dei farmaci per l’amiloidosi da transtiretina, non c’è stato di fatto un ritardo di accesso al farmaco nella Regione Veneto e, in generale, essendo tutti e tre i medicinali oggi disponibili in fascia H (ospedaliera) e compresi nei Lea, i pazienti che possiedono i requisiti possono essere trattati senza limitazione. La difficoltà di accesso alle cure può riguardare piuttosto altri trattamenti sintomatici o di supporto alle funzioni che possono essere compresi nella presa in carico del malato e che, in parte, possono non essere all’interno dei Lea.

“Possono esserci ritardi dovuti all’atto formale regionale per designare le unità operative che prescrivono il nuovo farmaco e organizzare il sistema di dispensazione (anche in Veneto), indicando il percorso delle valutazioni da fare per reclutare i pazienti. Ma ciò richiede massimo un mese” continua Facchin.

Ancora, si può verificare un ritardo nell’accesso alle cure dovuto ai tempi necessari per la definizione del genotipo e della mutazione corretta. Un’informazione fondamentale per l’amiloidosi da transtiretina. “Idealmente tutti i centri dovrebbero essere veloci nel farlo, ma non è sempre così” aggiunge Facchin.

Il blocco dei Registri Aifa

Un altro limite per l’accesso alle cure – sempre nel caso dell’amiloidosi da transtiretina – potrebbe essere rappresentato dai requisiti che i pazienti devono possedere per avere diritto al farmaco. Tutti i trattamenti oggi disponibili per questa patologia rientrano nei Registri Aifa che, come spiega ancora Facchin e “prima di tutto valutano l’eleggibilità dei pazienti, cioè che i pazienti abbiano le caratteristiche previste dalla determina di autorizzazione all’immissione in commercio che, a loro volta, dipendono dai risultati degli studi registrativi. Se un paziente non ha quelle caratteristiche la prescrizione del farmaco può essere bloccata”.

Per esempio, continua l’esperta, “il farmaco non può essere prescritto a un paziente che non abbia il tipo di mutazione genetica testata e descritta nei trial clinici che ne hanno verificato efficacia e sicurezza. Lo stesso vale per lo stadio della malattia o le caratteristiche di danno epatico, cardiaco o renale. Ma questi ‘divieti’ avvengono a livello nazionale e sono imposti per la sicurezza del paziente”.

Le vere barriere

I problemi di accesso ai farmaci riguardano soprattutto le forme di amiloidosi primarie familiari per le quali non esiste un farmaco curativo e che vengono trattate con terapie di supporto e sintomatiche. I pazienti che ne soffrono hanno piani di cura combinati, anche con 20-25 prescrizioni di cui molte extra Lea perché in fascia C, off-label o perché si tratta di integratori.

“Inoltre – sottolinea Facchin – le Regioni in piano di rientro non possono fornire trattamenti sistematici extra Lea. Con la conseguenza che i malati rari, a seconda della propria residenza corrono il rischio di dover pagare di tasca propria i prodotti di cui hanno bisogno. Ciò si traduce in ritardo nell’accesso ai farmaci sintomatici e curativi che pure hanno un impatto sulla vita dei pazienti: nel caso di una cardiopatia, ad esempio, non poter disporre dell’anti-aritmico giusto può essere un problema. C’è una norma in discussione al Senato – conclude Facchin – che mira a omogeneizzare gli accessi ai trattamenti per le malattie rare ed evitare disuguaglianze regionali. Ma nella versione attuale della norma la questione di fondo non è risolta”.

