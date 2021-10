Cambio al vertice di Alfasigma, Francesco Balestrieri nuovo Ceo da novembre

Prende il posto di Pier Vincenzo Colli, che lascia l'incarico alla fine di ottobre. Balestrieri, 52 anni, ha un passato ventennale tra Novartis e Sandoz, in cui ha ricoperto ruoli di responsabilità in Europa, Nord America e Asia. Dal 2020 era nel cda di Recordati

Cambio ai vertici di Alfasigma. Francesco Balestrieri (in foto) sarà il nuovo Ceo dell’azienda dal prossimo 1 novembre. Prende il posto di Pier Vincenzo Colli che, secondo quanto riporta una nota pubblicata sul sito dell’azienda, ha deciso di lasciare l’azienda entro la fine del mese di ottobre.

Il profilo

Francesco Balestrieri, 52 anni, ha una comprovata e consolidata esperienza in un’ampia gamma di aziende sanitarie, gestendo ruoli di crescente complessità a livello nazionale, regionale e globale. Nella sua carriera con Novartis, in cui ha trascorso più di 20 anni, ha avuto l’opportunità di lavorare in diverse aree di business, dai farmaci speciali, ai farmaci generici di marca e standard, ai farmaci da banco, gestendo direttamente responsabilità in Europa, Nord America e Asia.

Addio al cda di Recordati

Proprio in questi giorni, Balestrieri si è dimesso dal consiglio di amministrazione di Recordati, in cui ricopriva la carica di amministratore non esecutivo. Lo ha comunicato la società in una nota: “a seguito di un nuovo incarico professionale conferitogli – recita il comunicato – e della conseguente non compatibilità dello stesso con la sua permanenza nel consiglio di amministrazione della società”.

L’avvicendamento

Nell’annunciare la notizia, il Presidente di Alfasigma, Stefano Golinelli, ha commentato: “Voglio esprimere a Pier Vincenzo Colli tutta la nostra gratitudine per il suo continuo impegno, la sua dedizione personale e la sua passione professionale costantemente dimostrate in questo lungo e intenso periodo, e augurare tutto il meglio per il suo futuro. Sono davvero fiducioso – prosegue Golinelli – che Francesco Balestrieri saprà guidare con successo il nostro ambizioso piano di sviluppo e le strategie di crescita per i prossimi anni, accelerando il processo di trasformazione che Alfasigma ha già avviato”.

Colli in azienda dal 2013

Colli è entrato in Alfa Wassermann nel 2013, come direttore generale, per poi diventare Ceo di Alfasigma nel 2018, dopo la fusione tra Alfa Wassermann e Sigma-Tau.

Foto di Copertina tratta da Alfasigma.com

Foto Federico Balestrieri tratta da LinkedIn