Packaging farmaceutico, Marchesini group acquisisce la milanese Dott. Bonapace

Grazie a questa operazione, Marchesini Group acquisisce il 70 per cento delle quote societarie dell'azienda che realizza macchine da laboratorio utilizzate per la Ricerca e Sviluppo e nelle piccole produzioni industriali di materiali da consumo

Marchesini group, multinazionale bolognese specializzata nella realizzazione di linee industriali per il confezionamento di farmaci, vaccini e prodotti cosmetici acquisisce Dott. Bonapace, impresa di Cusano Milanino (provincia di Milano) che realizza macchine da laboratorio utilizzate per la Ricerca e Sviluppo e nelle piccole produzioni industriali di materiali da consumo.

I dettagli dell’operazione

Con questa operazione Marchesini Group acquisisce il 70 per cento delle quote societarie di Dott. Bonapace e amplia il proprio parco macchine con nuove tecnologie che trattano prodotti particolari come supposte, capsule e compresse.

“Negli ultimi anni abbiamo collezionato numerose, importanti acquisizioni ma Dott. Bonapace è la nostra prima operazione nel mercato delle macchine da laboratorio” ha dichiarato l’Ad di Marchesini Group, Pietro Cassani. “L’ingresso in questo nuovo segmento – come è stato per quello della softweristica di alto livello – ci permetterà di diversificare ulteriormente il nostro portafoglio di aziende meccaniche e gestire meglio la filiera in un momento di ripartenza come quello attuale”.

L’azienda

Già storica farmacia lombarda nata nel 1872, poi piccola realtà produttrice di macchinari per prodotti galenici, Dott. Bonapace viene fondata nel 1946 e oggi si tratta di un’azienda in grado di rispondere alle richieste di oltre 5mila clienti in tutto il mondo, inclusi i ministeri della salute e le imprese statali di molti paesi.

Flavio Gallocchio, marketing manager di Dott. Bonapace, ha dichiarato: “siamo orgogliosi di informare clienti, fornitori e collaboratori che la nostra azienda è oggi entrata a far parte di una realtà prestigiosa come Marchesini Group. Festeggiamo quindi insieme il nostro 75° anno di attività, certi che questa collaborazione esalterà ancora una volta l’eccellenza italiana nel mondo”.