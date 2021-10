Rincari materie prime, supply chain in difficoltà. Appello di Assoram al Governo

L'associazione nazionale degli operatori logistici e commerciali del settore salute avverte: "Sta soffrendo tutta la filiera". Pesano anche i costi legati alle misure di sicurezza anti-Covid

Le aziende della distribuzione farmaceutica primaria sono preoccupate per il rincaro delle materie prime e chiedono sostegno alle istituzioni. Assoram, associazione nazionale degli operatori logistici e commerciali, lancia infatti un appello al Governo. “Sta soffrendo tutta la filiera health – si legge in un comunicato – in un momento in cui le aziende devono programmare i nuovi investimenti atti a rispondere alle sfide del Pnrr, anche in termini di processi tecnologi molto evoluti e green economy. Per sostenere l’indotto, Assoram segnala al Governo le criticità in atto e chiede di supportare il settore rappresentato in considerazione del ruolo fondamentale nel garantire la resilienza della supply chain farmaceutica. Ma bisogna fare in fretta a tutela della tenuta del sistema”.

I rischi per la filiera

Secondo Assoram, le difficoltà nel reperimento delle materie prime e l’aumento smisurato dei costi espone le imprese al rischio di “rallentamenti consistenti dei cicli produttivi e distributivi” con significativa perdita di sostenibilità e marginalità.

“Abbiamo dato prova di strategicità ed efficienza nel garantire la regolarità dei rifornimenti messi a dura prova dalla pandemia – commenta il presidente dell’associazione, Pierluigi Petrone – e ora ci troviamo di fronte al nuovo pericolo legato ai picchi di prezzo di molte commodity che hanno impatti diretti sul comparto rappresentato. Facciamo i conti, peraltro, con un innalzamento dei costi operativi legati anche alle misure di sicurezza da predisporre in azienda contro la pandemia. Tali costi da contingenti sono diventati strutturali e la spinta inflazionistica li rende ancora più gravosi”. Una situazione, aggiunge il vicepresidente Carlo Mambretti, “legata al contesto geopolitico globale ma che si presenta molto preoccupante per l’Italia anche considerando che i rincari, e quindi i problemi connessi, sembrano destinati a durare nel tempo, soprattutto per alcune delle commodity”.

Energia e cold chain

Fra le preoccupazioni, Assoram cita ad esempio la bolletta energetica: l’aumento dei prezzi dei beni energetici da -5,1% di gennaio 2021 a +14,1% di maggio 2021 (dati Istat) è di notevole impatto su tutto il settore rappresentato, anche in considerazione degli obblighi di mantenimento della cold chain sia in fase di stoccaggio che di trasporto, e della quasi totalità del trasporto dei prodotti health su strada.