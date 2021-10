Veterinari, Marco Melosi confermato alla presidenza dell’Anmvi

Eletto all'unanimità per il quarto mandato, guiderà l'Associazione nazionale medici veterinari italiani fino al 2025. Rinnovato il consiglio direttivo

Marco Melosi confermato presidente dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi) per il mandato 2021-2025. L’elezione è avvenuta all’unanimità e, per la prima volta, con voto telematico. A darne notizia è AnmviOggi. Per Melosi, libero professionista di Cecina (Livono) che esercita nel settore della clinica degli animali da compagnia, si tratta del quarto mandato.

Il consiglio direttivo

L’Anmvi riunisce 15 società veterinarie nel panorama nazionale e locale. Le elezioni per il rinnovo degli organismi direttivi dell’associazione erano state indette a metà settembre e si sono concluse il 12 ottobre con la proclamazione degli eletti. Questi i nomi per il Consiglio direttivo: Daniela Boltrini (Scivac) Guido Castellano (Sive) Raimondo Colangeli (Sisca), Marco Colombo (Sivar), Bartolomeo Griglio (Aivemp) e Paolo Selleri (Sivae). Eletti su autocandidatura individuale: Maria Chiara Catalani, Francesco Orifici e Eriberta Ros, proposti dalla Commissione elettorale alla carica di revisore dei conti.

Il 22 ottobre il nuovo direttivo si riunirà per il riparto della cariche consiliari, che corrispondono ai settori professionali espressi dalla società confederate: medicina pubblica, animali da compagnia, animali da reddito, animali esotici e medicina veterinaria comportamentale. Lo statuto dell’Anmvi prevede anche che il consiglio direttivo sia coadiuvato da un coordinatore nazionale, carica non elettiva, designata su facoltà attribuita dalle norme statutarie ai consiglieri, e da quattro coordinatori regionali incaricati dei rapporti con i territori (Anmvi Regione).